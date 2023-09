LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Zuletzt sprang die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 730,00 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere um 12:00 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 736,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 729,40 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.815 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 905,00 EUR markierte der Titel am 24.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 23,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 594,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Verlust von 18,63 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 900,80 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie aus.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent auf 21.035,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.726,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt letztendlich zurück

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter

Euronext-Handel CAC 40 zeigt sich nachmittags schwächer