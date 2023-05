LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 879,77 USD. Das Tagestief markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 877,00 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 880,35 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 1.654 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.000,00 USD erreichte der Titel am 22.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 13,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 560,12 USD ab. Derzeit notiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie damit 57,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 946,00 EUR.

Am 13.04.2023 lud LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.038,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.699,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,11 EUR je Aktie in den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

BlackRock-Strategin rät von US-Aktien ab: "Die Fed hat der Wirtschaft enormen Schaden zugefügt"

Die Expertenmeinungen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im April 2023

LVMH-Aktie knapp in Grün: LVMH erstes europäisches Unternehmen mit über 500 Milliarden US-Dollar Börsenwert

Ausgewählte Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com