LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 714,90 EUR nach.

Der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:06 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 714,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 713,70 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 725,10 EUR. Von der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.212 Stück gehandelt.

Bei 905,00 EUR erreichte der Titel am 24.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie damit 21,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 594,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 899,22 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.07.2023 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.035,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.726,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 23.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32,83 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belaufen.

