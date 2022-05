Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag weit abgeschlagen

Aktien in diesem Artikel Lyft 30,01 EUR

Die Lyft-Aktie musste um 16:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 7,8 Prozent auf 30,01 EUR. Die Lyft-Aktie sank bis auf 30,01 EUR. Bei 31,03 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,84 EUR erreichte der Titel am 07.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,22 Prozent hinzugewinnen. Am 27.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,25 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 08.02.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 969,90 USD – ein Plus von 70,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 569,90 USD erwirtschaftet hatte.

Die Lyft-Bilanz für Q1 2022 wird am 03.05.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,32 USD je Aktie belaufen.

