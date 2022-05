Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Lyft 29,76 EUR

Die Lyft-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 29,76 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Lyft-Aktie bis auf 29,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,76 EUR.

Am 07.07.2021 markierte das Papier bei 52,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 43,69 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2022 (29,76 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 0,00 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lyft-Aktie bei 64,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 08.02.2022 vor. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit -0,58 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 969,90 USD – das entspricht einem Zuwachs von 70,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 569,90 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lyft am 10.08.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 2,44 USD im Jahr 2024 aus.

