Lyft Aktie News: Lyft verzeichnet am Vormittag herbe Einbußen

Die Lyft-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 24,7 Prozent auf 21,98 EUR abwärts. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,98 EUR ab. Bei 21,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 115 Lyft-Aktien.

Am 07.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 52,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 58,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 26,73 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lyft-Aktie bei 64,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 08.02.2022 vor. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,58 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 969,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 569,90 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,44 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

