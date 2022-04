Lyft Aktie News: Lyft fällt am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel Lyft 33,79 EUR

Die Lyft-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 33,79 EUR. In der Spitze büßte die Lyft-Aktie bis auf 33,79 EUR ein. Bei 33,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 07.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Am 28.01.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 9,16 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 11.05.2022. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,58 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 569,90 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 969,90 Millionen USD US-Dollar umgesetzt.

Experten kalkulieren am 11.05.2022 mit der Veröffentlichung der Q1 2022-Bilanz von Lyft.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,33 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

