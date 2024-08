Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 10,72 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 10,72 USD. Bei 10,97 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 413.288 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 20,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 94,22 Prozent wieder erreichen. Am 02.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 17,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lyft gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Lyft hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,50 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,531 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

