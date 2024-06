Lyft Aktie News: Hausse bei Lyft am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lyft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,9 Prozent auf 16,61 USD.

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,9 Prozent auf 16,61 USD. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,15 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.005.888 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 20,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,35 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2023 auf bis zu 8,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 46,69 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 07.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Lyft ebenfalls -0,50 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 1,28 Mrd. USD gegenüber 1,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Lyft wird am 31.07.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,626 USD fest.

