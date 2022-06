Lyft Aktie News: Lyft am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lyft 16,28 EUR

Die Lyft-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09.06.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 16,28 EUR. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 16,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,28 EUR.

Bei 52,84 EUR markierte der Titel am 07.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2022 bei 15,42 EUR. Mit Abgaben von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lyft-Aktie bei 64,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 03.05.2022. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,35 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 875,58 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 608,96 USD in den Büchern standen.

Am 10.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 2,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

