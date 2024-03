Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Lyft. Bei der Lyft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 17,81 USD.

Die Lyft-Aktie wies um 09:15 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 17,81 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 605 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 19,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 8,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 7,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,92 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lyft -0,76 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1.224,60 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.175,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Lyft wird am 01.05.2024 gerechnet.

