Lyft Aktie News: Lyft reagiert am Nachmittag positiv

Das Papier von Lyft konnte um 20.05.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,3 Prozent auf 18,02 EUR. Bei 18,55 EUR erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,35 EUR. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32 Stück gehandelt.

Bei 52,84 EUR markierte der Titel am 07.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (16,65 EUR). Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 8,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 USD je Lyft-Aktie an.

Am 03.05.2022 hat Lyft die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,35 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,78 Prozent auf 875,58 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 608,96 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lyft am 10.08.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,927 USD im Jahr 2023 aus.

