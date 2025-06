Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Nachmittag an Boden

Kurs der Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 14,71 USD zu.

Das Papier von Lyft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 14,71 USD. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,77 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 401.063 Stück.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,07 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 39,33 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Lyft ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lyft hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,54 Prozent auf 1,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,03 USD je Aktie belaufen.

