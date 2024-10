Lyft Aktie News: Lyft verliert am Mittwochnachmittag

Blick auf Lyft-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 13,62 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 13,62 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lyft-Aktie bisher bei 13,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,73 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 189.774 Lyft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,82 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 52,86 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2023 auf bis zu 8,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 34,99 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Am 07.08.2024 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 1,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Lyft-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,764 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Teslas Robotaxi-Event: Elon Musk kündigt "Ereignis für die Geschichtsbücher" an

Ausblicke und Bilanzen: Tesla, NVIDIA & Co. - Die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausblick: Lyft legt Quartalsergebnis vor