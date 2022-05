Lyft Aktie News: Lyft am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Lyft 18,40 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 24.05.2022 12:22:00 Uhr 1,2 Prozent auf 18,35 EUR. Bei 18,19 EUR markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 178 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,75 EUR erreichte der Titel am 07.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,69 EUR ab. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 9,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,00 USD an.

Lyft ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,35 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 875,58 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 608,96 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2022 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2023 0,928 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

