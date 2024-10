Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Der Lyft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 13,74 USD.

Die Lyft-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 13,74 USD abwärts. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,63 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,87 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 170.008 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 20,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 8,86 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,55 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Lyft ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lyft hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,30 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent auf 1,44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Lyft am 06.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,767 USD im Jahr 2024 aus.

