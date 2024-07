Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 12,51 USD.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 12,51 USD. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 12,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,43 USD. Bisher wurden via NASDAQ 290.582 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 20,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 66,43 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,86 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 07.05.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Lyft-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,532 USD fest.

