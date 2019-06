MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Aufwärtstendenz in Europa und USA

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Hoffnung auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China gepaart mit Zinssenkungsfantasie sorgt auch in Ostasien und Australien auf breiter Front für deutliche Aufschläge. Zuvor bereits war es in Europa und an der Wall Street kräftig nach oben gegangen.

Nach einem von US-Präsident Donald Trump als "sehr gut" beschriebenen Telefongespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping gibt es wieder Hoffnung auf Bewegung in den derzeit festgefahrenen Handelsgesprächen. Laut Trump wird es Ende des Monats auf dem G20-Treffen in Japan zu einem "erweiterten" Treffen zwischen beiden Regierungschefs kommen.

Positiv auf die Stimmung wirkt daneben die Ankündigung von EZB-Präsident Mario Draghi, an der lockeren Geldpolitik in Europa festzuhalten und falls notwendig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Mit den Kommentaren von Draghi rückt die ohnehin schon mit Spannung erwartete anstehende US-Notenbanksitzung noch stärker in den Fokus. Mit einer Zinssenkung wird zwar nicht unmittelbar gerechnet, dafür mit Signalen für eine bevorstehende Lockerung der Geldpolitik. Dass US-Präsident Trump den diesbezüglichen Druck auf die US-Notenbank erhöht hat, dürfte dem allerdings eher nicht zuträglich sein, weil die US-Notenbanker nicht in den Ruch kommen wollen, nicht unabhängig zu agieren.

Hongkong legt deutlich zu - Japan Display springen nach oben

In Hongkong schnellt der Hang-Seng-Index um 2,4 Prozent nach oben. Stützend wirkt hier zusätzlich, dass sich am Vortag nach Börsenschluss die Regierungschefin Carrie Lam für die Unruhen in der Vorwoche entschuldigt hat, die durch ihren umstrittenen Entwurf für ein Auslieferungsgesetz ausgelöst worden sind. Im chinesischen Kernland geht es für den Schanghai-Composite um 1,5 Prozent aufwärts. Tokio verzeichnet Aufschläge von 1,7 Prozent auf 21.324 Punkte. Keinen großen Einfluss auf das Handelsgeschehen haben japanische Daten zum Außenhandel. Die Exporte sind im Mai - wie allerdings auch erwartet - den sechsten Monat in Folge gesunken.

Unter den Einzelwerten springen in Tokio Japan Display um 12,7 Prozent nach oben, nachdem aus Kreisen bekannt wurde, dass Apple offenbar dazu bereit ist, dem unter schwachen iPhone-Verkäufen leidenden Unternehmen finanziell unter die Arme zu greifen. Softbank legen 3,8 Prozent zu. Der Beteiligung des japanischen Technologiekonzerns an dem Zahlungsdienstleister Wirecard steht nach der Hauptversammlung des DAX-Konzerns nichts mehr im Wege.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.632,90 +0,96% +17,47% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.324,27 +1,68% +6,54% 08:00

Kospi (Seoul) 2.122,47 +1,17% +3,99% 08:00

Schanghai-Comp. 2.933,64 +1,50% +17,63% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.150,33 +2,37% +5,40% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.279,86 +1,27% +4,54% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.662,62 +0,60% -2,24% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:52 % YTD

EUR/USD 1,1191 -0,0% 1,1195 1,1239 -2,4%

EUR/JPY 121,29 -0,1% 121,43 121,63 -3,5%

EUR/GBP 0,8912 -0,0% 0,8916 0,8963 -1,0%

GBP/USD 1,2558 +0,0% 1,2557 1,2539 -1,5%

USD/JPY 108,37 -0,1% 108,47 108,22 -1,2%

USD/KRW 1177,35 +0,3% 1173,68 1187,02 +5,7%

USD/CNY 6,9045 +0,0% 6,9032 6,9292 +0,4%

USD/CNH 6,9078 +0,1% 6,9006 6,9371 +0,5%

USD/HKD 7,8279 -0,1% 7,8320 7,8330 -0,1%

AUD/USD 0,6873 -0,0% 0,6876 0,6835 -2,4%

NZD/USD 0,6529 +0,0% 0,6529 0,6496 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 9.192,00 +2,1% 9.002,75 9.075,20 +147,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,05 53,90 +0,3% 0,15 +14,3%

Brent/ICE 62,23 62,14 +0,1% 0,09 +12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.345,07 1.346,40 -0,1% -1,34 +4,9%

Silber (Spot) 14,98 15,02 -0,3% -0,04 -3,3%

Platin (Spot) 802,09 804,00 -0,2% -1,91 +0,7%

Kupfer-Future 2,70 2,70 +0,0% +0,00 +2,4%

===

