MÄRKTE ASIEN/Börsen in engen Grenzen uneinheitlich

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten ist es am Dienstag in relativ engen Grenzen uneinheitlich zugegangen. Nachdem es dort bereits am Montag zu einer Erholungsbewegung nach den Einbußen am Freitag gekommen war, sorgten die Kursgewinne der Wall Street vom Montag zunächst für keine kräftigeren Impulse mehr. Auch die Nachricht, wonach Iran Verhandlungsbereitschaft in Sachen Waffenstillstand und Atomverhandlungen signalisiert haben soll, stützte auch nicht mehr. Allerdings rief inzwischen auch US-Präsident Trump die Einwohner Teherans auf, die Stadt zu verlassen, was Spekulationen über weitere Angriffe schürte. Dazu dürfte sich auch etwas Abwarten breitgemacht haben mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.

In Japan tagte die Notenbank bereits getagt und ließ - wie angesichts der Handelsunsicherheiten erwartet - den Leitzins unverändert. Dass sie außerdem beschloss, das Tempo des Rückgangs ihrer Anleihekäufe nach April 2026 zu verlangsamen, kam laut Händlern ebenso nicht überraschend. Sowohl am Aktienmarkt wie auch beim Yen fiel die unmittelbare Reaktion auf die Beschlüsse gering aus. Der Nikkei-225 schloss 0,6 Prozent höher mit 38.532 Punkten. Der Yen zeigte sich gegenüber der gleichen Vortageszeit etwas leichter mit 144,64 je Dollar und sorgte damit für leichten Rückenwind am Aktienmarkt.

In Seoul verbesserte sich auch der Kospi ganz leicht um 0,1 Prozent. In Sydney tat sich wie schon am Vortag wenig, dort war die Tendenz knapp behauptet. In Schanghai schloss das Marktbarometer fast unverändert, in Hongkong lag der HSI im dortigen Späthandel 0,4 Prozent zurück.

Die Ölpreise stiegen nach der Trump-Warnung zwar, kamen von den Tageshochs aber wieder zurück auf Aufschläge von gut 1 Prozent. Sie liegen damit aber weit unter dem Niveau vom frühen Freitag, als sie in einer ersten Reaktion auf den Angriff Israels auf Iran nach oben geschossen waren.

Unter den Einzelwerten waren im Fahrwasser entsprechender Vorgaben der US-Branchentitel Aktien aus dem Technologiesegment wie in Tokio Advantest (+2,4%) und Renesas (+1,8%) oder in Seoul SK Hynix (+0,4%) gesucht.

Der japanische Industrieriese Mitsubishi führt derweil laut Informanten Gespräche über den Erwerb von Vermögenswerten des US-Erdgasproduzenten Aethon Energy Management für rund 8 Milliarden Dollar. Der Kurs gab darauf um 1,1 Prozent nach. Softbank Group verteuerten sich um 2,1 Prozent mit einem Bloomberg-Bericht, wonach die Japaner durch einen Verkauf von 21,5 Millionen T-Mobile-US-Aktien bis zu 4,9 Milliarden Dollar einsammeln wollen.

In Sydney zeigten sich Santos nach der 11-Prozent-Rally am Vortag 0,5 Prozent höher. Das Energieunternehmen unterstützt laut den Analysten von Morgans "überraschend schnell" das dritte Übernahmeangebot eines von XRG angeführten Konsortiums. Dieses hatte am Vortag für eine Kursrally gesorgt. Die frühzeitige Unterstützung, noch vor Beginn der Buchprüfung, sei höchst ungewöhnlich, so Analyst Adrian Prendergast.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.541,30 -0,1% +4,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.536,74 +0,6% -5,2% 08:30

Kospi (Seoul) 2.950,30 +0,1% +23,0% 08:30

Schanghai-Comp. 3.387,40 -0,0% +0,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.969,39 -0,4% +18,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:20 % YTD

EUR/USD 1,1559 -0,0 1,1564 1,1576 +11,3%

EUR/JPY 167,52 0,1 167,37 167,06 +2,2%

EUR/GBP 0,8524 0,1 0,8515 0,8520 +2,8%

GBP/USD 1,3561 -0,1 1,3579 1,3587 +8,3%

USD/JPY 144,92 0,1 144,73 144,32 -8,3%

USD/KRW 1.362,11 0,3 1.357,64 1.361,00 -7,4%

USD/CNY 7,1732 0,0 7,1729 7,1724 -0,4%

USD/CNH 7,1824 0,0 7,1813 7,1822 -2,0%

USD/HKD 7,8498 0,0 7,8495 7,8497 +1,0%

AUD/USD 0,6533 0,1 0,6526 0,6506 +4,8%

NZD/USD 0,6065 0,1 0,6057 0,6030 +7,4%

BTC/USD 106.856,05 -1,6 108.558,95 106.671,80 +10,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,24 70,91 +0,5% +0,33 +2,5%

Brent/ICE 73,04 72,50 +0,7% +0,54 +0,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.387,72 3.384,20 +0,1% +3,52 +30,8%

Silber 31,54 31,45 +0,3% +0,09 +12,9%

Platin 1.085,20 1.081,23 +0,4% +3,97 +21,7%

Kupfer 4,82 4,84 -0,4% -0,02 +17,5%

