MÄRKTE ASIEN/Fallende Ölpreise tragen Börsen weiter nach oben

11.03.26 06:40 Uhr

DOW JONES--Auch am Mittwoch dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen. Getragen werde die fortgesetzte Erholung von den weiter nachgebenden Ölpreisen, heißt es aus dem Handel. Allerdings seien Zweifel an einem baldigen Ende des Iran-Kriegs keineswegs ausgeräumt.

Am Montag waren die Ölpreise vor dem Hintergrund des Krieges drastisch gestiegen, was Inflationssorgen schürte und die Börsen auf Talfahrt schickte, ehe US-Präsident Donald Trump mit der Aussage, der Krieg sei "sehr bald" beendet, eine Tendenzwende einläutete. Aktuell trägt ein Bericht des Wall Street Journal zur Beruhigung bei, wonach die Internationale Energieagentur die bisher größte Freigabe von Reserven plant, um Lieferunterbrechungen gegenzusteuern. Unterdessen hat der Iran Vertretern der US-Regierung zufolge Minen in der Straße von Hormus verlegt, einen wichtigen Transportweg für Öl. Aktuell sinkt der Preis für ein Barrel Brentöl um 1 Prozent auf 86,93 Dollar.

Im weiteren Tagesverlauf, nach Börsenschluss in Asien, werden in den USA die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise veröffentlicht. Von ihnen erhoffen sich die Anleger Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Bis dahin könnten Investoren etwas zurückhaltender agieren.

In Tokio steigt der Topix um 1,5 Prozent. An der Börse in Seoul gewinnt der Kospi 2,6 Prozent. Wenig Bewegung gibt es an den chinesischen Börsen. Der Composite-Index in Shanghai notiert 0,1 Prozent im Plus. In Hongkong drehen die Kurse leicht ins Minus; der Hang-Seng-Index sinkt um 0,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.743,50 +0,6 0,3 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.897,53 +1,5 8,9 07:00

Kospi (Seoul) 5.678,29 +2,6 34,8 07:30

Hang-Seng (Hongk.) 25.917,49 -0,2 1,1 09:00

Shanghai-Comp. 4.128,29 +0,1 4,0 08:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1631 +0,2 1,1610 1,1635 -1,0

EUR/JPY 183,89 +0,2 183,49 183,26 -0,1

EUR/GBP 0,8647 -0,1 0,8652 0,8645 -0,8

USD/JPY 158,08 +0,0 158,04 157,49 0,9

USD/KRW 1.464,86 -0,6 1.473,24 1.467,80 1,7

USD/CNY 6,8638 -0,2 6,8766 6,8795 -1,9

USD/CNH 6,8649 -0,2 6,8798 6,8803 -1,6

USD/HKD 7,8268 +0,0 7,8233 7,8237 0,6

AUD/USD 0,7173 +0,8 0,7119 0,7101 7,5

NZD/USD 0,5943 +0,3 0,5927 0,5929 3,3

BTC/USD 69.897,66 -0,5 70.250,91 70.406,67 -20,3

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,52 +0,1 0,07 83,45

Brent/ICE 86,93 -1,0 -0,87 87,80

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.197,00 +0,1 5,69 5.191,31

Silber 87,22 -1,3 -1,18 88,40

Platin 2.189,74 -0,5 -10,71 2.200,45

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)