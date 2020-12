MÄRKTE ASIEN/Schanghai zum Jahresausklang sehr fest - Sydney schwach

Von Steffen Gosenheimer

SCHANGHAI/SYDNEY (Dow Jones)--Sehr uneinheitlich ist der letzte Tag des Jahres an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien ausgefallen. Während in Japan und Südkorea am Silvestertag nicht mehr gehandelt wurde, fand in Australien und in Hongkong ein verkürzter Handel statt, in Schanghai wurde regulär gearbeitet.

Der Schanghai-Composite machte zum Jahresabschluss einen Satz um 1,7 Prozent auf 3.473 Punkte und brachte es somit 2020 auf einen Anstieg von fast 14 Prozent. Zur trotz der Corona-Krise positiven Jahresbilanz trug bei, dass es China nach frühen und vor allem extrem rigiden Abriegelungsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelungen war, früher als andere Länder wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren.

Dies bestätigten neue Konjunkturdaten vom Tag. Zwar verringerten sich die Dezember-Werte für die Einkaufsmanagerindizes der Industrie und des Dienstleistungsgewerbes leicht, dies allerdings jeweils im weiter Expansion anzeigenden Bereich. Ökonomen hatten zudem im Vorfeld mit einer leichten Abschwächung beim Industrie-Index schon gerechnet.

Der HSI in Hongkong wies den dritten Tag in Folge ein Plus auf, es betrug aber lediglich 0,3 Prozent. Die Gesamtbilanz in Hongkong war im Pandemiejahr 2020 mit minus 3,7 leicht negativ, wobei der Verlauf wie an fast allen Börsen der Welt von einem zwischenzeitlichen Einbruch und einer anschließenden kräftigen Erholung geprägt war. Klar überdurchschnittlich schnitten wie auch an anderen Börsen Technologieaktien in der Pandemie ab, abzulesen am 2020 neu eingeführten Hang Seng Tech Index. Er brachte es - zurückgerechnet auf den Jahresbeginn - auf einen Anstieg von 79 Prozent.

Sydney auf Jahressicht fast mit Punktlandung

Nach dem schwachen Jahresausklang mit einem Rückgang um 1,4 Prozent beim S&P/ASX 200 in Sydney fiel auch dort die Jahresbilanz mit minus 1,5 Prozent leicht negativ aus, trotz der wechselhaften neunmonatigen Erholungsbewegung seit den Jahrestiefs im Frühjahr.

Im benachbarten Neuseeland endete das Jahr mit einem Tagesplus von 1 Prozent und einem Jahresplus des dortigen Marktbarometers von plus 13 Prozent. Neuseeland hatte sich im Jahresverlauf dank strenger Abriegelungsmaßnahmen und Einreisevorschriften vorübergehend als coronafrei erklärt.

An den Rohstoffmärkten tat sich zum Jahresausklang wenig. Die Ölpreise gaben um rund 0,2 Prozent nach, Brent-Öl kostet damit zuletzt 51,55 Dollar je Fass. Die Feinunze Gold wurde mit knapp 1.890 Dollar bezahlt, 5 Dollar weniger als im US-Handel am Vortag.

