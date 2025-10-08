DAX24.386 ±0,0%Est505.606 -0,1%MSCI World4.328 -0,1%Top 10 Crypto16,87 -1,2%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.749 +0,5%Euro1,1615 -0,4%Öl66,09 +0,6%Gold4.034 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Tesla, Nordex im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Nordex-Aktie: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika Nordex-Aktie: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

MÄRKTE ASIEN/Tokio nach Politik-getriebener Rally etwas leichter - Hongkong schwach

08.10.25 07:31 Uhr

DOW JONES--Während es in Tokio nach der jüngsten politisch motivierten Hausse zu kleinen Gewinnmitnahmen kommt, geht es in Hongkong am Mittwoch mit 1,1 Prozent etwas stärker nach unten. Abwärts geht es insbesondere mit Aktien aus dem Technologiesektor. Die Verluste würden - nach einem starken Anstieg in den vergangenen zwei Monaten - vor allem durch Zweifel an der Gewinnträchtigkeit von Investitionen in Künstliche Intelligenz verursacht, heißt es im Handel mit Verweis auf einen Bericht, der Fragen über die Margen des Cloud-Giganten Oracle aufgeworfen habe. Der japanische Nikkei-225-Index büßt 0,3 Prozent ein auf 47.803 Punkte.

Wer­bung

In Manila ist die Tendenz freundlich im Vorfeld am Donnerstag von der philippinischen Zentralbank wohl unverändert bei 5,00 Prozent belassenen Leitzinsen. Davon gehen zumindest 10 von 13 vom Wall Street Journal befragte Wirtschaftsexperten aus.

In Neuseeland wurde der Leitzins kräftig um 50 Basispunkte gesenkt vor dem Hintergrund zuletzt vermehrter Schwächesignale aus der Wirtschaft. Marcel Thieliant von Capital Economics betont dazu, dass sich die Zentralbank offen für weitere Senkungen gezeigt habe. Der dortige Aktienmarkt tendiert wenig verändert.

Der Yen schwächt gegenüber den meisten anderen G-10- und asiatischen Währungen ab, weil die Aussichten auf eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan weiter schwinden. "Kurzfristig wird der Fokus auf dem Druck liegen, der auf die BoJ ausgeübt wird", sagt Chris Turner von ING. "Eine Verzögerung der Anhebung bis ins nächste Jahr oder sogar noch später wird den Yen weiter belasten. Hintergrund ist, dass die designierte japanische Premierministerin für eine lockerere Geldpolitik steht und für höhere Staatsausgaben. Der Dollar wird mit 152,33 Yen bezahlt, verglichen mit gut 150 Yen zur gleichen Zeit am Dienstag. Damit ist der Yen so billig wie zuletzt im Februar.

Wer­bung

Der schwächere Yen dürfte wiederum die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung erhöhen, was wiederum die Anleihekurse belaste, so die Rentenexperten von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Die Ungewissheit über die politische und fiskalische Politik in Japan dürfte weiter Investitionen verhindern, fügen die Strategen hinzu.

Chinesische Pharmaunternehmen dürften kaum einem nennenswerten Risiko durch die Politik von US-Präsident Trump ausgesetzt sein, glauben die Analysten von Citi. Multinationale Konzerne seien bereit, weiterhin in chinesische Biotechnologieanlagen zu investieren. Zu den Top-Picks von Citi in diesem Sektor gehören Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals (aktuell -2,1%), Hansoh Pharmaceutical (+0,1%) und Ascletis Pharma (+4%).

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.936,70 -0,2% +10,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 47.803,49 -0,3% +20,2% 08:30

Wer­bung

Kospi (Seoul) Feiertag +47,9%

Shanghai-Comp. Feiertag +15,8%

Hang-Seng (Hongk.) 26.669,99 -1,1% +34,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:57 % YTD

EUR/USD 1,1617 -0,3 1,1658 1,1666 +13,1%

EUR/JPY 177,03 -0,0 177,04 175,96 +8,1%

EUR/GBP 0,8676 -0,1 0,8681 0,8682 +5,0%

GBP/USD 1,3390 -0,3 1,3429 1,3437 +7,7%

USD/JPY 152,40 0,3 151,89 150,83 -4,4%

USD/KRW 1.419,90 0,3 1.416,09 1.413,46 -4,4%

USD/CNY 7,1194 -0,0 7,1195 7,1187 -1,3%

USD/CNH 7,1474 0,0 7,1458 7,1440 -2,6%

USD/HKD 7,7831 0,0 7,7830 7,7837 +0,2%

AUD/USD 0,6563 -0,3 0,6581 0,6590 +6,9%

NZD/USD 0,5745 -1,0 0,5801 0,5808 +4,4%

BTC/USD 121.723,20 -0,3 122.045,50 123.969,60 +32,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,73 61,32 +0,7% +0,41 -14,1%

Brent/ICE 65,92 65,45 +0,7% +0,47 -12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.028,17 3.984,95 +1,1% +43,22 +50,9%

Silber 48,52 47,844 +1,4% +0,68 +68,1%

Platin 1.428,74 1.391,56 +2,7% +37,18 +58,6%

Kupfer 5,09 5,10 -0,1% -0,00 +23,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

DJG/DJN/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 01:32 ET (05:32 GMT)