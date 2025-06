MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Entwicklung im Nahen Osten verunsichert

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Keine einheitliche Richtung zeigen die Börsen in Ostasien und Australien im Handelsverlauf am Donnerstag nach einer etwas leichteren Vorgabe der Wall Street. Für Verunsicherung sorgen laut Marktteilnehmern Berichte, wonach die USA Botschafts - und Militärpersonal aus dem Irak abziehen sollen. Hintergrund seien Befürchtungen eines israelischen Angriffs auf das Nachbarland Iran, weil dessen Atomverhandlungen mit den USA nicht vorankämen. Laut dem Wall Street Journal warnte der iranische Verteidigungsminister: "Wenn uns ein Konflikt auferlegt wird, sind alle US-Stützpunkte in unserer Reichweite und wir werden sie in den Gastländern mutig angreifen."

Hinzu kommt als Bremsfaktor, dass laut US-Präsident Donald Trump die USA in ein bis zwei Wochen Briefe mit Bedingungen für Handelsabkommen an Dutzende von anderen Ländern verschicken wollen.

Zugleich ist weiter unklar, was das in London getroffene Rahmenabkommen zwischen den USA und China konkret bedeutet, zumal seitens China dazu bislang kaum etwas zu hören ist. Trump hatte dagegen davon gesprochen, dass der Export von Seltenen Erden aus China wieder hochgefahren werde und dass ein Zoll auf chinesische Importe in die USA von 55 Prozent geplant sei und im Gegenzug von 10 Prozent auf US-Importe nach China.

In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 0,6 Prozent auf 38.207 Punkte, auch weil der Yen im Vergleich zum Vortag fester umgeht. Er sei als sicherer Hafen verstärkt gesucht, sagt Devisenexperte Taylor Nugent von NAB mit Blick auf die Lage im Nahen Osten. In Seoul steigt der Kospi dagegen 0,9 Prozent. Hier stützt weiter die politische Stabilisierung nach der Wahl eines neuen Präsidenten in der vergangenen Woche. Shanghai tendiert gut behauptet, der HSI in Hongkong kommt um ein halbes Prozent zurück. In Sydney ist die Tendenz behauptet.

Die Ölpreise kommen zwar deutlicher zurück von den letzten Ständen am Vortag. Da hatten sie aber bereits sehr stark zugelegt um über 5 Prozent. Der Goldpreis legt ein halbes Prozent zu und dürfte wie der Yen als sicherer Hafen gesucht sein.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.594,90 +0,0% +5,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.207,06 -0,6% -4,2% 08:30

Kospi (Seoul) 2.932,30 +0,9% +22,2% 08:30

Schanghai-Comp. 3.404,66 +0,1% +1,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.244,98 -0,5% +20,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 % YTD

EUR/USD 1,1517 0,2 1,1488 1,1406 +10,4%

EUR/JPY 165,86 -0,1 166,05 165,61 +1,6%

EUR/GBP 0,8479 0,0 0,8478 0,8471 +2,3%

GBP/USD 1,3582 0,3 1,3548 1,3465 +7,8%

USD/JPY 144,02 -0,4 144,54 145,19 -7,9%

USD/KRW 1.359,78 -0,7 1.369,71 1.372,88 -7,6%

USD/CNY 7,1745 -0,2 7,1865 7,1784 -0,4%

USD/CNH 7,1837 -0,2 7,1968 7,1887 -1,9%

USD/HKD 7,8483 -0,0 7,8488 7,8493 +1,0%

AUD/USD 0,6497 -0,1 0,6502 0,6508 +5,4%

NZD/USD 0,6035 0,1 0,6028 0,6026 +8,2%

BTC/USD 107.627,70 -0,8 108.536,95 109.622,35 +17,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,88 69,12 -1,8% -1,24 -10,0%

Brent/ICE 69,47 70,78 -1,9% -1,31 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.372,45 3.358,45 +0,4% +14,00 +26,6%

Silber 31,57 31,57 0% 0 +14,7%

Platin 1107,57 1096,44 +1,0% +11,13 +22,5%

Kupfer 4,82 4,81 +0,1% 0,01 +18,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

