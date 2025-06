Nikkei 225-Wert Toyota Motor-Aktie: Über diese Dividende können sich Toyota Motor-Anleger freuen

Dividende im Blick

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Toyota Motor-Anleger über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Toyota Motor am 12.06.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 90,00 JPY je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 20,00 Prozent an. Somit vergütet Toyota Motor die Aktionäre insgesamt mit 1,13 Bio. JPY. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 28,64 Prozent an.

Toyota Motor-Stockdividendenrendite

Der Toyota Motor-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2.616,50 JPY. Heute wird der Toyota Motor-Titel Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Toyota Motor-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Toyota Motor-Wertpapiers 3,44 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,98 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Toyota Motor via TSE 95,26 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 96,29 Prozent besser entwickelt als der Toyota Motor-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Toyota Motor

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 95,96 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,67 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten von Toyota Motor

Toyota Motor ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 34,544 Bio. JPY. Das KGV von Toyota Motor beträgt aktuell 7,28. 2025 setzte Toyota Motor 48,037 Bio. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 359,56 JPY.

Redaktion finanzen.net