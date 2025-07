MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - US-Zölle belasten Kupferminenaktien

DOW JONES--Die Zollthematik hat auch am Mittwoch das Geschehen an den Märkten in Ostasien und Australien beherrscht, wobei allerdings keine einheitliche Tendenz auszumachen war. Marktteilnehmer sprachen von Ermüdungserscheinungen. Die Zölle von US-Präsident Donald Trump könnten die Märkte nicht mehr schockieren, meinte Chris Beauchamp, Chefmarktanalyst bei IG.

Trump hatte am Dienstag Zölle von überraschend hohen 50 Prozent auf Kupfer angekündigt, die ab dem 1. August oder schon früher gelten sollten. Ferner will er pharmazeutische Produkte mit zusätzlichen Zöllen von bis zu 200 Prozent belegen, doch könnte den Branchenunternehmen eine Vorbereitungszeit von bis zu anderthalb Jahren eingeräumt werden. Auch Zölle auf Halbleiterprodukte würden geprüft.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 0,3 Prozent höher bei 39.821 Punkten. Unterstützung erhielt der japanische Aktienmarkt vom Yen, der zum Dollar etwas abwertete, wovon wiederum Aktien exportorientierter Unternehmen profitierten. Gesucht waren Aktien des Automobil- und des Chipsektors. Honda legten um 3,4 und Toyota um 0,9 Prozent zu. Renesas gewannen 2,1 Prozent und Kioxia 6 Prozent.

In Shanghai beendete der Composite-Index den Handel kaum verändert. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,2 Prozent. Chinesische Preisdaten hatten von fortgesetzt inflationären Tendenzen gezeugt. Zwar waren die Verbraucherpreise im Juni geringfügig gestiegen, dies war jedoch Sondereffekten geschuldet. Die Erzeugerpreise fielen im vergangenen Monat so schnell wie zuletzt vor fast zwei Jahren. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf die Versammlung der Kommunistischen Partei Ende des Monats, auf der die chinesische Führung einen politischen Rahmen für die zweite Jahreshälfte skizzieren wird. Wirtschaftsexperten zufolge könnte Peking auch mehr Details über seine Überlegungen zu angebotsseitigen Maßnahmen bekannt geben. Unter den Einzelwerten fielen in Shanghai die Aktien von Zijin Mining um fast 5 Prozent und die von Jiangxi Copper um gut 2 Prozent, belastet von den drohenden US-Zöllen auf Kupfer.

Auch die Aktien des australischen Kupferproduzenten BHP wurden verkauft; sie verloren 1 Prozent. Der australische Leitindex S&P/ASX-200 fiel um 0,6 Prozent.

Freundlich tendierte der südkoreanische Aktienmarkt, wo der Kospi um 0,6 Prozent stieg. Gefragt waren Aktien des Schiffsbau- und Rüstungssektors. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung fiel um 1,6 Prozent. Hier belastete weiter die Gewinnwarnung für das zweite Quartal, auch wenn Analysten sich zuversichtlich zeigten, dass sich der Gewinn von Samsung im dritten Quartal kräftig erholen werde.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.538,60 -0,6% +5,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.821,28 +0,3% -0,8% 08:30

Kospi (Seoul) 3.133,74 +0,6% +30,6% 08:30

Schanghai-Comp. 3.499,00 +0,0% +3,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.858,42 -1,2% +19,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1723 -0,0 1,1723 1,1751 +13,4%

EUR/JPY 172,13 0,2 171,83 171,69 +5,3%

EUR/GBP 0,8622 -0,1 0,8628 0,8618 +4,1%

GBP/USD 1,3597 0,1 1,3589 1,3636 +8,7%

USD/JPY 146,83 0,2 146,58 146,11 -7,1%

USD/KRW 1.375,02 0,3 1.371,36 1.368,51 -6,7%

USD/CNY 7,1565 -0,1 7,1608 7,1529 -0,7%

USD/CNH 7,1819 0,0 7,1814 7,1717 -2,1%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8495 7,8499 +1,0%

AUD/USD 0,6542 0,3 0,6525 0,6534 +4,9%

NZD/USD 0,6009 0,2 0,5997 0,6016 +7,1%

BTC/USD 108.877,15 -0,0 108.911,60 108.276,95 +14,4%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,20 68,33 -0,2% -0,13 -4,9%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -6,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.292,84 3.300,73 -0,2% -7,89 +27,1%

Silber 31,23 31,41 -0,6% -0,18 +12,6%

Platin 1.153,24 1.161,75 -0,7% -8,51 +34,0%

Kupfer 5,66 5,65 +0,3% 0,02 +39,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

