MÄRKTE ASIEN/Wenig verändert - Nikkei-225 mit Abgaben nach Wahlergebnis

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien treten am Dienstag weitgehend auf der Stelle. Vor den ab Anfang August drohenden US-Zöllen dominiert die Zurückhaltung, heißt es. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte erklärt, dass der 1. August eine feste Frist für das Inkrafttreten neuer Zölle darstelle. Die Investoren haben allerdings die Hoffnung, dass bis dahin noch eine Reihe von Handelsabkommen möglich sind.

Wer­bung Wer­bung

Der Kospi in Seoul verzeichnet mit einem Abschlag von 1,0 Prozent das deutlichste Minus in der Region. In den ersten 20 Tagen des Juli hat Südkorea einen Exportrückgang verbucht. Nach Angaben der Zollbehörde beliefen sich die Ausfuhren in diesem Zeitraum auf 36,1 Milliarden Dollar - 2,2 Prozent weniger verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Exporte in die USA und nach Japan gingen um 2,1 Prozent bzw. 5,8 Prozent zurück, während die Exporte in die Europäische Union, nach Vietnam und Indien im einstelligen Bereich zunahmen.

Der Nikkei-225 reagiert mit leichten Abgaben auf das Ergebnis der Wahl zum Oberhaus am Wochenende, bei der die Regierungskoalition von Premierminister Shigeru Ishiba ihre Mehrheit verloren hat. Der Nikkei-225 reduziert sich um 0,4 Prozent. Am Montag fand in Japan aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Die deutliche Niederlage der Regierungskoalition verschärft die angespannten Beziehungen zu den USA, schreibt Robert Bergqvist von SEB Research in einem Kommentar. "Dies erhöht die politische Instabilität in einer Situation mit angespannten US-Beziehungen weiter", erklärt der leitende Volkswirt. Nun müssten die japanischen Politiker ihre Wahlversprechen für mehr fiskalische Anreize einlösen, und das in einer Situation, in der die Staatsverschuldung laut IWF bis 2025 bei 235 Prozent des BIP liegen werde, fügt er hinzu.

Wer­bung Wer­bung

Der japanische Yen zeigt sich derweil weiterhin recht fest. Der US-Dollar geht aktuell bei 147,58 Yen um nach Wechselkursen über 148,80 am Freitagabend. Die Analysten von RBC Capital Markets begründen den festen Yen mit dem Umstand, dass Premierminister Ishiba beschlossen hat, im Amt zu bleiben. Ishidas Ankündigung habe zur Beruhigung der Märkte beigetragen, urteilen sie.

Leicht positive Vorzeichen gibt es an den chinesischen Börsen. Der Shanghai-Composite legt um 0,3 Prozent zu und für den Hang-Seng-Index geht es 0,2 Prozent nach oben. In Australien zeigt sich der S&P/ASX 200 stabilisiert, nachdem der Index am Vortag das deutlichste Tagesminus seit April verzeichnet hatte. Der Index notiert wenig verändert.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.667,20 -0,0% +7,3% 08:00

Wer­bung Wer­bung

Nikkei-225 (Tokio) 39.654,58 -0,4% -0,2% 08:30

Kospi (Seoul) 3.178,87 -1,0% +32,5% 08:30

Schanghai-Comp. 3.568,78 +0,3% +5,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.032,55 +0,2% +23,7% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo 7:24 % YTD

EUR/USD 1,1688 -0,0 1,1693 1,1631 +12,3%

EUR/JPY 172,49 0,1 172,24 172,49 +5,8%

EUR/GBP 0,8672 0,1 0,8667 0,8667 +4,7%

GBP/USD 1,3478 -0,1 1,3492 1,3421 +7,3%

USD/JPY 147,58 0,2 147,31 148,30 -5,8%

USD/KRW 1.382,82 -0,6 1.382,82 1.391,30 -5,7%

USD/CNY 7,1429 -0,1 7,1429 7,1495 -0,8%

USD/CNH 7,1723 0,0 7,1710 7,1816 -2,1%

USD/HKD 7,8497 -0,0 7,8497 7,8495 +1,0%

AUD/USD 0,6519 -0,1 0,6523 0,6510 +5,3%

NZD/USD 0,5959 -0,1 0,5967 0,5955 +6,6%

BTC/USD 117.246,70 -0,1 117.307,75 118.260,55 +24,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,45 67,20 -2,6% -1,75 -6,4%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -7,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.391,90 3.394,30 -0,1% -2,40 +27,7%

Silber 33,22 33,29 -0,2% -0,07 +17,6%

Platin 1.246,74 1.234,24 +1,0% +12,50 +40,5%

Kupfer 5,61 5,61 0% 0,00 +37,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2025 00:14 ET (04:14 GMT)