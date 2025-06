MÄRKTE EUROPA/Schwach - Lage in Nahost spitzt sich zu

DOW JONES--Eine erneute Zuspitzung im Nahost-Konflikt sorgt im frühen Handel an den europäischen Börsen für Verkäufe. Der DAX verliert 1,3 Prozent auf 23.391 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,1 Prozent nach unten. Die Ölpreise zeigen sich zwar mit Aufschlägen, mit gut einem halben Prozent fallen sie aber moderat aus. Sie hatten in der Zwischenzeit aber auch schon stärker zugelegt, allerdings weit unter dem Niveau vom frühen Freitag, als sie in der ersten Reaktion auf den israelischen Angriff auf Iran massiv nach oben geschossen waren.

Die Bewegungen am Devisen- und am Anleihemarkt fallen gering aus. Auch beim Goldpreis tut sich wenig, eine Flucht in sichere Häfen ist also kaum zu beobachten.

Dass US-Präsident Donald Trump die Bewohner Teherans zum Verlassen der Stadt aufgerufen hat, schürt Spekulationen über eine Ausweitung des Konflikts, möglicherweise unter Beteiligung der USA. Trump verlässt derweil wegen des Kriegs zwischen Israel und dem Iran den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig - und damit auch ohne neue Handelsabkommen, die aber ohnehin kaum erwartet wurden. Derweil wurde laut israelischen Angaben der Chef der iranischen militärischen Einsatzplanung Ali Shadmani bei einem Angriff getötet. Er war nach der Tötung seines Vorgängers nur wenige Tage im Amt.

Die vorzeitige Trump-Abreise sei schwer zu deuten, heißt es bei QC Partners. "Im besten Fall will sich der US-Präsident einer diplomatischen Lösung widmen und unmittelbar in Gespräche mit den Kriegsparteien eintreten. Solange aber nicht klar ist, was der US-Präsident plant, ist die Unsicherheit hoch." Entsprechend skeptisch reagieren die Börsen deshalb auf die vorzeitige Abreise. Trump selbst sagte: "Es geht um etwas viel Größeres als das", und bezog sich damit auf etwaige Waffenstillstandsverhandlungen.

Unterzugehen droht in der Gemengelage, dass am Vormittag das ZEW-Konjunkturbarometer veröffentlicht wird. Sowohl bei den Erwartungen wie auch der Lage wird eine Verbesserung prognostiziert. Am Nachmittag steht die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze für Mai auf der Agenda, die Einblicke in das für die US-Volkswirtschaft sehr wichtige Konsumverhalten geben werden.

T-Aktie unter Druck

Bei den Stoxx-Branchen-Subindizes liegt nur der der Ölwerte im Plus und zwar mit 0,6 Prozent. Am Ende rangieren Bankaktien (-1,3%).

Deutsche Telekom verlieren 2,2 Prozent, Hier belastet zusätzlich, dass sich laut der Nachrichtenagentur Bloomberg die japanische Softbank Group von 21,5 Millionen Aktien der Tochter T-Mobile US trennt - für je 224 bis 228 Dollar an. Der Abschlag wäre aber eher gering: T-Mobile gingen am Montag mit 230,99 Dollar aus dem Handel.

Unternehmensnachrichten sind weiterhin Mangelware. Impulse könnten möglicherweise die Kapitalmarkttage von FMC sowie MTU Aero Engines setzen. FMC liegen knapp behauptet, MTU geben um 1,3 Prozent nach. Der Brillenverkäufer Mister Spex hat wegen des hohen Wettbewerbsdrucks seine Prognose gesenkt. Die Aktie verliert 5,3 Prozent.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.282,08 -1,1% -57,49 +8,1%

Stoxx-50 4.487,88 -0,9% -39,76 +5,0%

DAX 23.391,04 -1,3% -308,08 +18,1%

MDAX 29.610,27 -1,3% -395,78 +16,2%

TecDAX 3.807,48 -1,1% -41,58 +11,6%

SDAX 16.716,85 -1,1% -188,13 +22,1%

CAC 7.673,35 -0,9% -68,89 +4,1%

SMI 12.016,16 -0,6% -74,71 +4,7%

ATX 4.365,33 -0,8% -35,11 +18,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1552 -0,1% 1,1564 1,1583 +11,3%

EUR/JPY 167,18 -0,1% 167,37 166,88 +2,2%

EUR/CHF 0,9397 -0,2% 0,9411 0,9397 -0,2%

EUR/GBP 0,8519 +0,0% 0,8515 0,8521 +2,8%

USD/JPY 144,71 -0,0% 144,73 144,07 -8,3%

GBP/USD 1,3559 -0,1% 1,3579 1,3594 +8,3%

USD/CNY 7,1752 +0,0% 7,1729 7,1741 -0,4%

USD/CNH 7,1844 +0,0% 7,1813 7,1826 -2,0%

AUS/USD 0,6534 +0,1% 0,6526 0,6535 +4,8%

Bitcoin/USD 106.657,30 -1,8% 108.558,95 107.631,20 +10,7%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,34 70,91 +2,0% 1,43 +2,5%

Brent/ICE 73,66 72,5 +1,6% 1,16 +0,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.386,70 3.384,20 +0,1% 2,50 +30,8%

Silber 31,52 31,45 +0,2% 0,07 +12,9%

Platin 1.079,99 1.081,23 -0,1% -1,24 +21,7%

Kupfer 4,83 4,84 -0,1% -0,01 +17,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2025 03:57 ET (07:57 GMT)