MÄRKTE USA/Wall Street rettet knappe Aufschläge ins Ziel

DOW JONES--Die US-Börsen haben anfängliche Aufschläge am Montag durch einen Schlussspurt ins Ziel gerettet, nachdem die Indizes zwischenzeitlich ins Minus gedreht waren. Der Dow-Jones-Index gewann 0,3 Prozent auf 40.228 Punkte, der S&P-500 legte um 0,1 Prozent und Nasdaq-Composite ermäßigte sich 0,1 Prozent. An der Nyse gab es nach ersten Zählungen 1.754 (Freitag: 1.338) Kursgewinner und 1.002 (1.422) -verlierer. 64 (49) Titel schlossen unverändert. Nach der Rally an den vier vorherigen Handelstagen überraschte der anhaltende Optimismus etwas, wenngleich die Kauflaune nicht sehr ausgeprägt war. Denn in den kommenden Tagen werden zahlreiche große US-Unternehmen Geschäftszahlen vorlegen - darunter aus dem Technologiesektor die Schwergewichte Amazon, Apple, Meta Platforms und Microsoft.

Wer­bung Wer­bung

"Mit den anstehenden hochkarätigen Wirtschaftsdaten und Geschäftsberichten auf Unternehmensseite in dieser Woche gibt es wenig Grund zu glauben, dass die Volatilität hinter uns liegt", warnte Etrade-Chefmarktstratege Chris Larkin von Morgan Stanley. Dominiert wurde das Geschehen nach wie vor vom Zollthema. China hatte jüngst Entgegenkommen signalisiert. Peking will nun einige Importprodukte aus den USA von chinesischen Zöllen ausnehmen. Es herrschte aber weiter Unklarheit, ob beide Seiten miteinander verhandeln. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, er wisse nicht, ob Trump schon direkt mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gesprochen habe. Er selbst habe aber mit seinen chinesischen Kollegen gesprochen. Für Bessent "liegt es an China", die Handelsspannungen mit den USA zu deeskalieren.

Stimmungsumschwung bei Dollar, Anleihen und Gold

Mit dem zwischenzeitlichen Stimmungsumschwung an den Börsen rutschte der Dollar ins Minus, der Dollarindex sank um 0,5 Prozent. Auch das Interesse an Anleihen als vermeintlich sichere Häfen stieg wegen der Verunsicherung im Handelsstreit, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 6 Basispunkte 4,21 Prozent. Dollar-Schwäche und gesunkene Marktzinsen halfen Gold auf die Sprünge, der Preis für die Feinunze stieg um 0,9 Prozent. Im Handel wurde aber auch betont, dass die Unsicherheit über die Handelsgespräche und Rezessionssorgen dem Edelmetall Zulauf beschert hätten. Aus den gleichen Gründen gerieten die Erdölpreise unter Druck. Die Befürchtung eines Überangebots durch möglicherweise höhere Opec+-Fördermengen auf der einen Seite und einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage auf der anderen Seite drückten die Preise.

Unter den Einzelwerten stiegen Spirit Aerosystems um 2,6 Prozent. Airbus wird, wie schon länger bekannt, einige Werke des Luftfahrtzulieferers kaufen, wenn auch zu leicht geänderten Bedingungen. Boeing kletterten um 2,4 Prozent, der Flugzeugbauer übernimmt gerade Spirit. Zudem wurde die Aktie von Bernstein auf "Kaufen" hochgestuft.

Wer­bung Wer­bung

IBM (+1,6%) will in den nächsten fünf Jahren 150 Milliarden Dollar in den USA investieren. Mit einem Abschlag von 0,9 Prozent reagierten Eli Lilly auf eine Abstufung durch HSBC auf "Reduzieren" von "Kaufen". Der deutsche Pharmakonzern Merck KGaA übernimmt das US-Biotechunternehmen Springworks Therapeutics. Springworks stiegen um 3,3 Prozent. Derweil hat der Essenslieferdienst Doordash (+0,04%) ein Übernahmeangebot für den britischen Wettbewerber Deliveroo abgegeben.

Plug Power haussierten um 25,7 Prozent. Der Brennstoffzellenhersteller hat sich weitere Kredite gesichert und zudem positive Geschäftszahlen in Aussicht gestellt.

===

·INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

·DJIA 40.227,59 +0,3% 114,09 -5,7%

·S&P-500 5.528,75 +0,1% 3,54 -6,1%

Wer­bung Wer­bung

·NASDAQ Comp 17.366,13 -0,1% -16,81 -10,0%

·NASDAQ 100 19.427,29 -0,0% -5,27 -7,5%

·

·DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:12 Uhr % YTD

·EUR/USD 1,1424 +0,5% 1,1362 1,1361 +9,8%

·EUR/JPY 162,3130 -0,5% 163,1900 163,5700 +0,3%

·EUR/CHF 0,9375 -0,4% 0,9411 0,9432 +0,6%

·EUR/GBP 0,8501 -0,4% 0,8537 0,8540 +3,3%

·USD/JPY 142,0845 -1,1% 143,6285 143,9625 -8,7%

·GBP/USD 1,3438 +1,0% 1,3306 1,3304 +6,3%

·USD/CNY 7,1927 -0,0% 7,1956 7,2011 -0,2%

·USD/CNH 7,2832 -0,1% 7,2891 7,2923 -0,6%

·AUS/USD 0,6433 +0,5% 0,6402 0,6389 +3,4%

·Bitcoin/USD 94.666,40 +0,3% 94.419,20 95.434,15 +1,4%

·

·ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

·WTI/Nymex 61,98 63,18 -1,9% -1,20 +1,6%

·Brent/ICE 65,77 66,91 -1,7% -1,14 -12,0%

·

·METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

·Gold 3350,50 3319,65 +0,9% 30,85 +26,5%

·Silber 29,03 29,11 -0,3% -0,09 +4,2%

·Platin 867,63 859,27 +1,0% 8,27 -1,9%

·Kupfer 4,86 4,84 +0,4% 0,02 +19,6%

·YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2025 16:14 ET (20:14 GMT)