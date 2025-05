MAKRO TALK/Erste Zoll-Wirkungen bei US-Verbraucherpreisen?

Deutsche-Bank-Volkswirt Jim Reid hält es für möglich, dass sich in Details des US-Verbraucherpreisberichts am Dienstag bereits erste Auswirkungen höherer Einfuhrzölle zeigen werden. "Unsere Ökonomen raten, auf erste Anzeichen in einigen importintensiven Kategorien wie Bekleidung, Haushaltswaren und -zubehör zu achten. Auch bei den Lebensmittelpreisen könnte man auf erste Anzeichen der im Februar in Kraft getretenen Zölle achten.", schreibt er in seinem Morgenkommentar. Die Auswirkungen der Waschmaschinenzölle Anfang 2018 seien nach etwa zwei Monaten in den Verbraucherpreisdaten sichtbar geworden.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2025 04:12 ET (08:12 GMT)