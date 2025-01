Mandarin-Boom

Der Sprachkurs-Anbieter Duolingo profitiert auf unerwartete Weise von der aktuellen Debatte um die Social-Media-App TikTok in den USA: Die Anzahl der Nutzer, die über die Duolingo-App Mandarin lernen wollen, ist zuletzt sprunghaft angestiegen. An der Börse kommt das gut an.

• Duolingo verzeichnet rasanten Anstieg von Nutzern bei Mandarin-Kursen

• TikTok-Nutzer wandern offenbar zu Rednote ab

• Wohl Gnadenfrist für TikTok in den USA

Die Nutzerzahlen für die Mandarin-Kurse von Duolingo schossen zuletzt in die Höhe. Wie der Dienst für das Erlernen von Sprachen via X mitteilte, sei die Zahl der neuen Mandarin-Lernenden in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 216 Prozent gestiegen. Offenbar treibt das mögliche TikTok-Verbot in den USA die Nutzer zu Alternativen wie Rednote, einer chinesischen Social-Media-App, die jedoch laut "TechCrunch" für ein chinesisches Publikum konzipiert und daher auf Mandarin als Standardsprache ausgerichtet ist. Um die Sprachbarriere zu umgehen, wollen nun viele Nutzer offenbar Mandarin lernen.

We’ve seen a ~216% growth in new Chinese (Mandarin) learners in the US compared to this time last year. https://t.co/9hzwBxfTgD pic.twitter.com/qWM9f5oFYA - Duolingo (@duolingo) January 15, 2025

Nachfrage nach Mandarin steigt bei Duolingo im Januar kräftig

Der starke Anstieg der Mandarin-Lernenden bei Duolingo Mitte Januar fällt laut "TechCrunch" genau mit der wachsenden Popularität von Rednote zusammen. So war Rednote laut "CNBC" in dieser Woche in den USA zeitweise die beliebteste kostenlose App in Apples App-Store und laut dem Marktforschungsunternehmen Sensor Tower seien die US-Downloads des TikTok-Konkurrenten in der letzten Woche um das Zwanzigfache gestiegen, so die Nachrichtenseite weiter. "TechCrunch" nennt sogar konkrete Zahlen und spricht davon, das mehr als 700 Millionen TikTok-Nutzer zu Rednote gegangen seien.

Duolingo selbst, das laut "W&V" mit seiner bisherigen Social-Media-Strategie auf TikTok äußerst erfolgreich war, hat bereits auf die steigende Beliebtheit von Rednote reagiert. "Unser Marketingteam ist zukunftsorientiert und unterhält bereits eine aktive Präsenz auf Red, die von unserem Team in China verwaltet wird", sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber "CNBC". Diese Strategie scheint sich angesichts des starken Nutzerwachstums im Bereich der chinesischen Sprache auszuzahlen.

TikTok-Aus noch nicht endgültig entschieden - Duolingo-Aktie profitiert dennoch

Die Zukunft von TikTok in den USA ist indes noch nicht völlig entschieden. Zuletzt zeichnete sich wenige Tage vor dem am 19. Januar drohenden Aus ein Aufschub für das Soziale Netzwerk ab. Laut "dpa-AFX" wolle der künftige US-Präsident Donald Trump der App mehr Zeit für einen Deal verschaffen und auch der scheidende Staatschef Joe Biden signalisierte, dass er nicht am letzten Tag seiner Amtszeit eine TikTok-Blockade umsetzen wolle. Eigentlich läuft am Sonntag laut einem US-Gesetz zur ausländischer Kontrolle über Online-Plattformen eine Frist von 270 Tagen für einen Eigentümerwechsel ab. Sollte der Mutterkonzern ByteDance TikTok bis dahin nicht veräußert haben, sollte die App in den USA eigentlich von den Download-Plattformen entfernt und die Nutzung unmöglich gemacht werden. Die TikTok-Nutzer scheinen die Unsicherheiten um ein Verbot aber nicht mehr tolerieren zu wollen und wanderten offenbar bereits im Vorfeld ab.

Dies wirkte sich auch an der Börse aus: Die Duolingo-Aktie legte am Donnerstag an der NASDAQ um 6,82 Prozent auf 341,80 US-Dollar zu. Im vorbörslichen Freitagshandel gewinnt sie zeitweise weitere 0,17 Prozent auf 342,39 US-Dollar.

