Mangoceuticals legte Quartalsergebnis vor
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Mangoceuticals lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,290 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,36 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,1 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.net
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