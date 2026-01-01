DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,24 -0,8%Nas23.816 +0,9%Bitcoin73.004 -1,8%Euro1,1981 +0,9%Öl67,19 +2,3%Gold5.085 +1,5%
MARKET TALK/BP sollte Zugang für Investoren zu Chairman verbessern - So Barclays

27.01.26 17:35 Uhr

(Technische Widerholung)

BP sollte den Zugang für Investoren zu seinem Chairman im Rahmen einer veränderten Kommunikation verbessern, schreibt die Barclays-Analystin Lydia Rainforth. "In der jetzigen Phase des Lebenszyklus von BP ist es zwar wichtig, nur mit Großaktionären zu sprechen - es ist aber auch ein Signal für eine Denkweise, die möglicherweise zu traditionell und nicht transformativ ist", meint sie. Eine wachsende Zahl von Unternehmensführern wende sich zudem Podcasts zu, um ein breiteres Publikum zu erreichen, sagt sie. Die Aktie von BP steigt um 0,8 Prozent auf 448,35 Pence.

Diese Meldung wurde mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung dieser Meldung betrachtet werden. Bitte senden Sie eine E-Mail an service@dowjones.com, wenn Sie Anmerkungen zu dieser Übersetzung haben.

DNCO20260127005146

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 11:36 ET (16:36 GMT)