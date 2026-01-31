MARKT USA/KI-Sorgen dürften Nasdaq ein weiteres Mal drücken

Nach der Feiertagspause zum Wochenauftakt deutet der Aktienterminmarkt für Dienstag auf einen leichteren Handelsauftakt hin. Technologietitel stehen dabei in der Anlegergunst ganz unten. Sorgen über eine möglicherweise disruptive Wirkung von KI-Anwendungen belastet erneut Teilbereiche des Sektors. Die technologielastige Nasdaq hat in den vergangenen fünf Wochen mit Abschlägen geschlossen - ein Trend, der sich offenbar fortsetzt. Einerseits hegen Investoren Zweifel, dass sich die enorm hohen KI-Investitionen langfristig rechneten. Zum anderen vollzog sich jüngst ein panikartiker Ausverkauf in den Branchen Software, Transportwesen und Gewerbeimmobilien.

Insbesondere im Software-Bereich könnte KI ganze Geschäftsmodelle in Frage stellen, heißt es im Handel. Am Vortag war die französische Dassault Systemes gehörig unter die Räder geraten, das galt aber auch für den deutschen Industrietitel Siemens. Händler sprechen in beiden Fällen von KI-Sorgen hinsichtlich Software-Lösungen. "Unter der Oberfläche brodelten KI-bezogene Bedenken weiter… Es ist klar, dass der Markt dieses Thema noch nicht abgeschüttelt hat", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

February 17, 2026 05:48 ET (10:48 GMT)