MARKT USA/Wall Street vor neuen Rekorden

Die Wall Street dürfte ihren jüngsten Rekordlauf am Montag fortsetzen. Zum Wochenschluss hatten günstige Inflationsdaten die US-Börsen auf Allzeithochs getrieben. Nun stützt die Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Zollkonflikts, wenn sich US-Präsident Donald Trump in dieser Woche mit dem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping trifft. Denn hochrangige Vertreter beider Staaten haben nach den Handelsgesprächen am Wochenende positive Töne angeschlagen. Sie sprechen von konstruktiven Gesprächen im Vorfeld des geplanten Treffens zwischen Trump und Xi. Unter anderem äußerten sich US-Finanzminister Scott Bessent und der stellvertretende chinesische Handelsminister Li Chenggang positiv zum Verlauf der Verhandlungen. Die 10-prozentigen Zusatzzölle von Trump auf kanadische Importe gehen vor diesem Hintergrund unter. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlich bis festen Start am Kassamarkt schließen.

Wer­bung Wer­bung

"Die Märkte befinden sich heute Morgen in einer optimistischen Stimmung, da US- und China-Vertreter angegeben haben, dass sie im Großen und Ganzen eine Vereinbarung abgestimmt haben", erläutert Ökonom Peter Sidorov von der Deutschen Bank das positive Sentiment an den US-Börsen. Gestützt wird der Markt aber auch von der Erwartung einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte am Mittwoch - gerade nach den jüngst unerwartet positiven Inflationsdaten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 06:27 ET (10:27 GMT)