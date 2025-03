MARKT USA/Wall Street wieder im Abwärtsmodus erwartet

Nach der Rally zum Wochenschluss fällt die Stimmung an der Wall Street am Montag wieder in Richtung in die zuvor gesehene Tristess zurück. Groß dürfte der Abgabedruck zwar nicht ausfallen, gleichwohl lässt der Aktienterminmarkt auf etwas leichtere Indizes am Kassamarkt schließen. Die US-Regierung unter US-Präsident Donald Trump zeige dem Markt die kalte Schulter, heißt es im Handel. So hat US-Finanzminister Scott Bessent die jüngste Talfahrt der US-Börsen heruntergespielt - so wie Trump bereits zuvor. Bessent sagte am Wochenende, dass er sich keine Sorgen um den Aktienmarkt mache. Er wolle aber nicht ausschließen, dass die USA in eine Rezession geraten könnten. Auch dies hatte Trump bereits zuvor verlautbaren lassen.

"Die Märkte werden mindestens bis zum 2. April volatil bleiben. Denn dann sollen die zusätzlichen Zölle in Kraft treten. Obwohl der jüngste Marktabschwung zu attraktiveren Aktienbewertungen geführt habe, sollten Anleger bei der Aufstockung von Positionen geduldig sein und nach attraktiveren Einstiegsmomenten Ausschau halten", sagt Marktstratege Richard Saperstein von Treasury Partners. Etwas Zurückhaltung machen Händler im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch aus. Zwar wird nicht mit einer Änderung des Leitzinsniveaus gerechnet, aber Kommentare zum weiteren Zinspfad dürften spannend werden. Konjunkturpessimisten sehen in Trumps Wirtschaftspolitik Gründe für Zinssenkungen, während andere Akteure wegen des Inflation treibenden Protektionismus von Trump Argumente gegen Zinssenkungen ausfindig machen.

March 17, 2025 06:59 ET (10:59 GMT)