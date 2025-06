MARKT USA/Wall Street zwischen Hoffen und Bangen

Der Beginn der neuen US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte belastet die Wall Street am Mittwoch offenbar nicht. Händler beschreiben die Stimmung als ein Hoffen und Bangen - ohne große Kauf- aber auch Verkaufsargumente. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Anleger hoffen weiter auf den sogenannten TACO-Trade ("Trump always chickens out"). Der Markt spekuliert also darauf, dass US-Präsident Donald Trump wie schon mehrfach gesehen wieder einknicken wird.

Möglicherweise wird er dies auch tun müssen, denn eine entsprechende gerichtliche Verfügung ist weiterhin denkbar. Nachdem ein Berufungsgericht einen Entscheid gegen die reziproken Zölle wieder ausgesetzt hatte, müssten sich bis Donnerstag die Kläger äußern und bis zum 9. Juni die US-Regierung, weiß Jochen Stanzl von CMC Markets. Zwischen dem 12. und 15. Juni sei dann ein Urteil zu erwarten.

Zudem hat sich Trump wohlwollend über seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping geäußert. Auch hier setzt der Markt auf eine Einigung, obwohl Trump Xi Jinping als harten Verhandler charakterisiert. Im Handel will man aber weiterhin nicht an einen dauerhaften Handelskrieg zwischen den USA und China glauben. Der nächste Impuls für den Markt könnte ein konstruktives Telefonat zum Handel zwischen Trump und Xi sein, so ING-Analyst Francesco Pesole. Allerdings führe "ein versöhnlicher Ton" zwischen den beiden Führern möglicherweise "nicht zu einem echten Durchbruch in den Verhandlungen".

Hewlett Packard Enterprise klettern vorbörslich um 2,1 Prozent. Der Server- und Cloud-Anbieter hat im zweiten Geschäftsquartal nach einem schwachen Jahresauftakt auch dank seines im März eingeleiteten Sparprogramms besser abgeschnitten als erwartet. Der Konzern wird für den Gewinn im Gesamtjahr etwas zuversichtlicher, hat aber den oberen Rand seines Umsatzausblicks gekappt.

June 04, 2025 07:01 ET (11:01 GMT)