Abwärtstrend an Frankfurter Börse: Aussicht auf höhere Zinsen drückt DAX zum Schluss unter 16.000er-Marke

Der DAX startete höher in den Montagshandel. Bis zum Nachmittag hielt er sich über der psychologisch wichtigen 16.000er-Marke, dann ging es jedoch sichtlich bergab. Schlussendlich verlor das Börsenbarometer 0,54 Prozent auf 15.963,89 Zähler.

Beflügelt von der Beilegung des US-Schuldenstreits war dem deutsche Leitindex zum Ende der Vorwoche eine deutliche Erholung gelungen und er hatte am Freitag über der viel beachteten runden Marke geschlossen.

Nagel: EZB-Zinspause ab Sommer keine ausgemachte Sache

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel noch mehrfach erhöhen. Nagel sagte bei einer Rede in Bochum laut veröffentlichtem Text: "Aus heutiger Sicht sind noch mehrere Zinsschritte nötig. Für mich ist nicht ausgemacht, dass wir den Zinsgipfel bereits im Sommer erreichen." Zins-Futures preisen einen Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 15. Juni voll, eine um weitere 25 im Juli aber nur teilweise ein.

Experten warnen vor zu viel Optimismus

Experten bleiben bezüglich der zukünftigen Marktentwicklung jedoch skeptisch. So hoben etwa die Marktstrategen der Bank JPMorgan warnend den Zeigefinger. Die einhellige Meinung, dass das Schlimmste vorüber ist, dürfte sich als falsch erweisen, schrieben die Experten um Mislav Matejka in einem aktuellen Kommentar. Die Folgen strafferer Geldpolitik hätten sich in der Vergangenheit immer mit gewissem Zeitversatz gezeigt. Auch die staatlichen Konjunkturimpulse in China, auf die am Freitag spekuliert würde, dürften nicht bedeutungsvoll werden.

Apple-Entwicklerkonferenz startet - Kommt die Datenbrille?

Bei den Unternehmen lädt der US-Technologieriese Apple zu seiner fünftägigen Entwicklerkonferenz WWDC ein. In deren Verlauf wird Apple Experten zufolge eine mit Spannung erwartete Datenbrille zum Eintauchen in virtuelle Welten vorstellen. Vergangene Woche hatte die Facebook-Mutter Meta die neueste Generation des Konkurrenzproduktes "Quest" vorgestellt und die Aktie in die Höhe getrieben.

