DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Beschwerdeaufkommen über Deutsche Post hoch -- UBS will Credit Suisse-Übernahme am 12. Juni vollziehen -- Lufthansa, Airbus im Fokus

Aufnahme in S&P-500: Palo Alto Networks-Aktie springt an der NASDAQ nachbörslich an. Keine Änderungen im DAX im Juni erwartet - EVOTEC, Software AG und KRONES im MDAX erwartet. 5G-Vorgaben der Bundesnetzagentur sollen durch 1&1 erfüllt werden. Henkel will Preise weiter erhöhen. United Internet und Aroundtown verlieren Platz im STOXX 600.

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenstart wenig bewegt erwartet. Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.Der TecDAX dürfte sich ebenfalls ohne große Ausschläge präsentieren. Die Marktstrategen von JPMorgan warnen, dass sich die einhellige Meinung, dass das Schlimmste vorüber ist, als falsch erweisen dürfte, schreiben die Experten laut der Deutschen Presse-Agentur in einem aktuellen Kommentar. Die Folgen einer strafferen Geldpolitik hätten sich in der Vergangenheit immer mit gewisser Verzögerung gezeigt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften am Montag wenig verändert starten. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich um seinen Schlusskurs von Freitag. "Die Kurse dürften die jüngsten Aufschläge erst einmal verteidigen", so ein Marktteilnehmer laut Dow Jones. Zwar seien die Vorlagen aus Asien überwiegend gut, in Europa dürfte das Ende des Streits um den US-Schuldendeckel jedoch bereits mehr oder weniger eingepreist sein. "Darüber hinaus könnten die wieder steigenden Zinserhöhungserwartungen Attacken auf der Oberseite bremsen", so der Marktteilnehmer. An Konjunkturdaten stehen neben Einkaufsmanager-Indizes in der zweiten Lesung die deutsche Handelsbilanz, der VDMA-Auftragseingang und der US-ISM-Index für den Service-Sektor auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag mit deutlichen Aufschlägen. Der Dow Jones Index legte im Sitzungsverlauf sukzessive zu und verbesserte sich um 2,12 Prozent auf 33.762,76 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite tendierte ebenfalls signifikant bergauf und verteuerte sich um 1,07 Prozent auf 13.240,77 Einheiten. Die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause im Juni durch die US-Notenbank hat die Anleger an der Wall Street am Freitag weiter in Kauflaune versetzt. Dass der US-Senat das Schuldendrama beendet und den drohenden Zahlungsausfall der Regierung in letzter Minute verhindert hat, wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Doch hatte der Markt nach dem klaren Votum im Repräsentantenhaus eine Zustimmung des Senats bereits als "sicher" vorausgesetzt. Insofern stützte die Aussetzung der Schuldenobergrenze nur noch sehr verhalten den Aktienmarkt. Kurzfristig stand aber die Zinsthematik im Blick, und da dürfte der Arbeitsmarktbericht für Mai die Debatte befeuert haben. Denn das US-Jobwachstum hat im Mai die Erwartungen deutlich übertroffen. Die starken Daten erschweren den Kampf der Federal Reserve gegen die hohe Inflation. Die separat erhobene Arbeitslosenquote stieg im Mai allerdings etwas deutlicher als gedacht, offenbar weil die günstigen Jobaussichten mehr Menschen zur Arbeitssuche animieren. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat im erwarteten Rahmen, was Inflationssorgen zerstreuen half. Die Meinungen am Markt zur Relevanz der Daten gingen auseinander: Denn zuletzt hatten überzeugende Arbeitsmarktdaten wie die offenen Stellen kaum Einfluss auf die Zinserwartungen. Diese wurden vielmehr geprägt von schwachen Daten, die das Bild einer sich langsam immer weiter eintrübenden Konjunkturlage zeichneten - trotz eines unverändert engen Arbeitsmarktes. Am Freitag preiste der Zinsterminmarkt eine Zinserhöhung im Juni von 25 Basispunkten nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 28 Prozent ein. Das waren nur ein paar Punkte mehr als vor den Daten. "Die Fed sendet eindeutig die Botschaft aus, dass sie eine Zinserhöhung nicht mehr für dringlich hält, während sie gleichzeitig Anleger wissen lässt, dass ihre Aufgabe der Inflationsbekämpfung noch nicht erledigt ist", sagte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank. Die Fed steuere so die Markterwartungen. Es werde kurzfristig keine Zinserhöhungen geben, gleichzeitig wolle die Fed die Marktbedingungen aber nicht durch übermäßig taubenhafte Spekulationen nachhaltig beeinflussen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken