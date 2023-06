NASDAQ-Wert Tesla wird einer der unbeliebtesten Autobauer: US-Verbraucher strafen Musk-Konzern ab

• Tesla in Umfrage als zweitunbeliebtester Autobauer eingestuft• Asiatische Automarken bei US-Verbrauchern deutlich beliebter• Tesla oder Musk: Belastung für das Image

Tesla ist klarer Verlierer der Umfrage

Die Ergebnisse der Axios Harris Poll 100 fallen für Tesla unbefriedigend aus. Lediglich der US-Autobauer Chrysler, der zu dem Auto-Konglomerat Stellantis gehört, ist im eigenen Segment unbeliebter. Damit ist Tesla unter den Automarken auf dem vorletzten Platz im Ranking.

Der Anbieter Axios hat 16.310 Amerikaner dazu gebeten, zwei Unternehmen zu nennen, die ihrer Meinung nach den jeweils besten und den schlechtesten Ruf haben. So wurden zunächst die 100 Unternehmen für das Ranking gesammelt. Anschließend hatten die Teilnehmer der Umfrage die Aufgabe, die Unternehmen hinsichtlich neun verschiedener Reputationsmerkmale zu bewerten. Die abgegebenen Bewertungen flossen in ein Punktesystem ein, aus welchem sich dann das Ranking errechnete.

Klarer Verlierer des Rankings ist Tesla. Mit einem Verlust von 50 Plätzen im Vergleich zum Vorjahr, reichte es statt Rang zwölf im Jahr 2022 im aktuellen Ranking nur noch für Rang 62.

Asiatische Autobauer bei US-Verbrauchern deutlich beliebter

Auch die anderen US-Automarken schnitten im direkten Vergleich deutlich schlechter ab als die globale Konkurrenz. Unter den Top 100 wurden neben Tesla nur Ford (Rang 32) und General Motors (Rang 34) genannt. Ganz anders die asiatischen Hersteller: Beispielsweise wurden Toyota (Rang 6), Honda (Rang 13) und Subaru (Rang 16) weitaus besser eingestuft.

Unbeliebt: Tesla oder Musk?

Ob die Marke Tesla in der Umfrage wohl auch wegen der Kritik an Chef Elon Musk so schlecht abschnitt? Eine Rolle könnten auch die Auftritte von Musk spielen. Denn kaum eine Marke wird so eng mit dem Namen und Charakter des Chefs verbunden wie Tesla mit Elon Musk. Dieser ist schon durch seine Bemerkungen im Rahmen des Twitter-Kaufs aufgefallen, als ihm einige vorwarfen, seine Pflichten bei Tesla zu vernachlässigen. Die enge Bindung von Musk und Tesla kann sich positiv auswirken, solange das Verhalten des CEOs für gute Publicity sorgt. Ändert sich die öffentliche Wahrnehmung zu Musk jedoch negativ, könnte dies auch Konsequenzen für die Marke haben.

