TUI-Aktie gefragt: Deutsche Bank hebt TUI auf 'Buy' - Kursziel angepasst

Der Touristikkonzern habe nach der Covid-Krise in den vergangenen Monaten eine starke operative Erholung verzeichnet, schrieb Analyst Andre Juillard in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Aufschwung dürfte sich im besonders ertragsstarken zweiten Geschäftshalbjahr (April bis September) fortsetzen. Deshalb erhöhte der Experte seine Prognosen für das operative Geschäft.

Die TUI-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,09 Prozent auf 6,24 Euro.

