TUI Aktie News: TUI am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Mit einem Kurs von 8,03 EUR zeigte sich die TUI-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der TUI-Aktie ließ sich um 15:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 8,03 EUR. In der Spitze gewann die TUI-Aktie bis auf 8,12 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,96 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 8,05 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.733.032 Aktien.

Bei 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 9,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,103 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,22 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 vorlegen. TUI dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,20 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

