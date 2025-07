TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 7,94 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 7,94 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,93 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.746 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 11,84 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 36,37 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,103 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,22 EUR für die TUI-Aktie.

TUI ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.08.2026 dürfte TUI die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 EUR je TUI-Aktie belaufen.

