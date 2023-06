NASDAQ-Aktie Apple: Apple WWDC-Keynote am 5. Juni - Das erwartet die Apple-Fans

• "Aufregendste" Veranstaltung in der Apple-Geschichte im Live-Stream angekündigt• Mixed-Reality-Headset: Apples Wunderbrille• Komplett neue Benutzeroberfläche für Mac

Wenn es nach der Apple-Vizepräsidentin für weltweite Entwicklerbeziehungen, Susan Prescott, geht, wird die diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC zur "bisher größten und aufregendsten Veranstaltung von Apple". Die Apple-Keynote findet am 5. Juni, um 19 Uhr (MESZ) statt und kann via YouTube oder auf der Apple-Homepage live mitverfolgt werden.

Apple-Keynote: Ablauf und Neuerungen

Voraussichtlich wird Tim Cook die auf zwei Stunden angesetzte Veranstaltung eröffnen. Es wird erwartet, dass Apple-Manager wie Craig Federighi, John Ternus oder Eddy Cue die wichtigsten Neuerungen zu watchOS 10, iOS 17 und iPadOS17 sowie macOS14 ankündigen.

Neben dem mit Spannung erwarteten Mixed-Reality-Headset soll ein großes watchOS-Update sowie das neue Betriebssystem, das iOS.Apples xrOS vorgestellt werden. Wie Macwelt berichtet, soll es eine komplett neue Benutzeroberfläche enthalten, "die erweiterte und virtuelle Realitäten in einer immersiven, interaktiven Umgebung vereint". Das Hauptaugenmerk soll dabei Gerüchten zufolge auf Spielen, Unterhaltung und Kommunikation liegen und völlig neue Versionen von Facetime, Messages und Apple TV enthalten.

Des Weiteren gibt es Gerüchte, die eine Rückkehr des MacBook Air 15 Zoll prophezeien, das Apple 2019 aus dem Programm geworfen hatte. Ein High-End-Chip, der M2 Ultra, könnte ebenfalls präsentiert werden - er soll über bis zu 24 CPU-Kerne, 76 GPU-Kerne und 192 GB RAM verfügen, wie Macwelt schreibt. Die Ankündigung, dass der Mac Pro künftig mit Apple Silicon statt Intel-Chips betrieben wird, steht zudem auf der Liste der Experten.

"One More Thing": Apples Wunderbrille

Die wohl mit der größten Spannung erwartete Produktankündigung ist das Mixed-Reality-Headset. Tim Cook ist in einem Interview mit GQ auf die Vorteile von Augmented Reality und Virtual Reality eingegangen - woraus Beobachter ablesen, dass die Vorstellung des Headsets bevorsteht. Der Apple-Chef hat bislang gegenüber Journalisten den Produkt-Launch allerdings weder dementiert noch angekündigt. Laut t3n soll Cook zur Fertigstellung der Wunderbrille gesagt haben: "Wer Innovationen wagt, wird auf Skeptiker stoßen". Dies könnte darauf hindeuten, dass die Brille, die VR und AR verbinden soll, trotz Gerüchten um interne Skepsis über einen zu frühen Veröffentlichungszeitpunkt präsentiert werden könnte. Zumindest vorerst wird das Headset mit einem stolzen Preis von rund 3.000 US-Dollar aber wohl noch nicht für den breiten Markt geeignet sein.

Erste Tester zeigten sich laut t3n überwältigt: "Der Sprung, den Apple seit [Ende letzten Jahres] gemacht hat, ist gigantisch. Ich war so skeptisch; jetzt bin ich in einer "Take my Money‘-Manier überwältigt", so die Aussage eines Apple-Fans nach dem Produkttest. Ob die Veranstaltung die hohen Erwartungen erfüllen kann, wird sich am Montagabend zeigen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Novikov Aleksey / Shutterstock.com