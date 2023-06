Google, Amazon, Apple oder Meta: Welches Unternehmen hat im Rennen um den besten KI-Assistenten die Nase vorn?

• Rennen um KI-Assistenzsysteme erfordert Zusammenspiel dreier Faktoren• Meta und Amazon wegen fehlender Hardware abgeschlagen• Apple mit Fragezeichen, Google punktet

In KI-Assistenzsystemen sehen die Analysten von Morgan Stanley eine "6-Billionen-Dollar-Chance", zitiert MarketWatch aus einer Mitteilung des Analystenhauses.

Alle vier Big-Tech-Aktien haben in diesem Jahr bereits vom KI-Boom profitiert und konnten klare Kursgewinne verzeichnen: Amazon-Aktien konnten seit Jahresbeginn um 43,55 Prozent steigen, Apple-Aktien haben sich derweil um 36,42 Prozent verteuert, die Anteilscheine von Google-Mutter Alphabet haben währenddessen um 39,04 Prozent zugelegt, und Meta-Aktionäre konnten sich über Gewinne von 119,98 Prozent seit Anfang des Jahres freuen. Verglichen mit den deutlichen Kursgewinnen der Tech-Werte, hat der S&P 500 seit Jahresbeginn lediglich um 8,86 Prozent zugelegt (Stand 31.05.2023).

"Wir sehen Transformationsmodelle und große Sprachmodelle (LLMs), die zur Entwicklung von KI-Assistenten der nächsten Generation mit verbesserter Personalisierung, erweiterten Anwendungsfällen (interaktive Suche und branchenübergreifendes Online-Shopping mit Follow-ups, verbesserte Personalisierung und Empfehlungen, Kalendermanagement/Planung, automatisierte Aktionen/Aufgabenerledigung, Überwachung der Gesundheit und der Finanzen, verbesserte Bildung/Nachhilfe und mehr) und höherem Verbrauchernutzen führen", führen die Experten in ihrer Mitteilung aus.

Um zu beurteilen, wie die Chancen der Wettbewerber stehen, seien drei Faktoren zentral: Eigene Hardware, proprietäre Daten und KI-Investitionen/Fähigkeiten. Im Einzelnen bewerten die Morgan Stanley-Analysten die Aussichten der Tech-Unternehmen im Bereich der KI-Assistenzsystem wie folgt:

Amazon: Knackpunkt Hardware

Nach Einschätzung der Morgan Stanley-Analysten verfügt Amazon als weltweit agierender Online-Versandhändler zwar über die größten Datensätze zu Endkunden, kann aber im Bereich der Hardware nicht mit den Konkurrenten mithalten. Die KI-Fähigkeiten beurteilen die Analysten als fortgeschritten.

Apples KI-Anwendungen noch mit Fragezeichen

An Apples KI-Fähigkeiten setzen die Analysten ein Fragezeichen, denn es sei zu wenig über die konkreten Pläne des Unternehmens bekannt: "Es wurde wenig darüber gesagt, ob Apple seine eigenen LLMs entwickelt oder sich für eine Partnerschaft mit einem Open-Source-Anbieter wie StabilityAI entscheidet", so die Einschätzung. Nichtsdestotrotz trauen die Morgan Stanley-Experten dem iKonzern zu, "einen weitreichenden persönlichen KI-Assistenten" zu entwickeln, zumal Apple in Sachen Hardware und Nutzerdaten mit rund zwei Milliarden Geräten und dem Sprachassistenten Siri ganz vorne mitspielt.

Meta punktet bei Nutzerreichweite

Ähnlich wie bei Amazon, fehle dem Facebook-Mutterkonzern die Hardware, resümieren die Analysten. Allerdings verfüge der Social-Media-Gigant über eine enorme Reichweite von rund drei Milliarden Nutzern täglich auf seinen Plattformen Facebook und Instagram sowie der Kommunikations-App WhatsApp. Die KI-Expertise wird daher ebenfalls als hoch eingeschätzt.

Google: Beste Positionierung in allen Bereichen

Das Unternehmen, das in allen Kategorien bei den Morgan Stanley-Analysten punkten kann, ist Google. Der Branchengigant kann sich in den Kategorien Daten und Hardware mit seinen rund drei Milliarden Nutzern sowie über 2,6 Milliarden Android- und anderen Geräten deutlich von der Konkurrenz absetzen. In zahlreichen Bereichen ist Google weltweit führend, so etwa mit YouTube, Google Maps oder Gmail. Zusätzlich verfüge Google dank seiner KI-Entwickler-Tools über ein großes Partner- und Entwickler-Netzwerk, auf dem das Unternehmen weiter aufbauen kann. Gleichzeitig könne das Unternehmen bereits bestehende, multimodale Modelle differenzieren und als Grundlage für den Aufbau von Assistenzsystemen nutzen.

Unterbewertete Mega-Cap-Tech-Aktien

In einer weiteren Mitteilung an die Aktionäre des Analystenhauses Morgan Stanley Ende Mai heißt es laut investing.com, die Mega-Cap-Technologieunternehmen Apple, Amazon und Google seien im ersten Quartal des Jahres 2023 deutlich unterbewertet. "Während die Mega-Cap-Technologiewerte (Apple, Amazon, Google, Meta & Microsoft) im Vergleich zu ihrer S&P-Gewichtung weiterhin unterbewertet blieben, vergrößerte sich die Unterbewertungslücke zum Ende des 1Q23 auf 83 Basispunkte im Vergleich zu -49 Basispunkten im 4Q22, was die erste Verkleinerung dieser Lücke seit fünf Quartalen darstellt", schreiben sie. Dies sei erstmals seit fünf Quartalen wieder der Fall.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

