Wie geht es 2023 im XRP-Prozess weiter? Bingen neue Hinweise die Entscheidung im Streit zwischen Ripple und der SEC?

Bezüglich des nun bereits mehr als zwei Jahre andauernden Rechtsstreits mit der SEC zeigte sich Brad Garlingouse Anfang des Jahres optimistisch. Er verdeutlichte im CNBC-Interview noch einmal seine Position und bezeichnete das bisherige Verhalten der SEC sogar als "peinlich".

Gegenstand des Prozesses ist die zentrale Frage, ob XRP als Wertpapier einzustufen ist. Die US-Börsenaufsicht sieht einen Verstoß von Ripple, da die Kryptowährung 2012 gelauncht und vor dem Verkauf nicht bei der SEC als Wertpapier registriert wurde.

Bislang lässt die SEC mit Aussagen, dass sie fast alle Kryptowährungen als Wertpapiere betrachte, kaum Spielräume für einen Vergleich im Prozess, den Ripple gerne schließen würde. "Wir haben immer gesagt, dass wir gerne einen Vergleich schließen würden, aber es erfordert eine sehr wichtige Sache, und das ist, dass es auf einer Go-Forward-Basis klar ist, dass XRP kein Wertpapier ist", sagte der Ripple-Chef im CNBC-Interview. Weiter beschrieb er seine Verhandlungen mit der SEC außerhalb des Prozesses als intransparent: "Nicht ein Mal haben sie mir gesagt, dass sie XRP als Wertpapier einstufen. Und später hieß es dann, dass sie XRP schon die ganze Zeit als Wertpapier sehen, es uns aber nicht gesagt haben. Das fühlt sich nicht wie eine ehrliche Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und Behördenseite an."

Garlinghouse bezeichnete den Standpunkt der US-Börsenaufsichtsbehörde jedoch als geradezu "peinlich". "Ich dachte, es sei von Anfang an klar gewesen, dass die Fakten auf unserer Seite stehen und dass das Gesetz auf unserer Seite steht", betonte er seinen Optimismus für die anstehende richterliche Entscheidung. Er sei sicher, dass das Gericht Ripples Argumentation folgen werde.

Sollte das Gericht der Argumentation der SEC folgen, wären die Auswirkungen auf die Kryptobranche enorm: Die XRP-Transaktionen wären illegal. Ein Urteil in dieser Richtung würde einen Präzedenzfall für den Handel mit Kryptowährungen schaffen. Strengere Auflagen für den Krypto-Handel wären die Folge, denn als Wertpapier einzustufende Krypto- und Blockchain-Projekte müssten dann etwa einen umfangreichen Anlegerschutz sowie die Transparenz-Anforderungen der SEC erfüllen.

Ripple-Anwalt John Deaton teilte im Mai auf Twitter ein Dokument, in dem er in einer Fußnote einen entscheidenden Hinweis gefunden haben will, der den Prozess zugunsten von Ripple entscheiden könnte.

Read this short 🧵 please. When you look at all the other SEC-LIT-EMAILS cited in Ripple’s opposition, they are redacted. The one about there being reasonable grounds to not believe XRP satisfies all the Howey factors is not redacted. https://t.co/qoaCbjk7rg pic.twitter.com/Nc6kfNMJ4c