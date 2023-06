NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Google Mitbegründer Sergey Brin verschenkt Alphabet-Aktien

• Chatbot in der Suchmaschine• Nettovermögen von Brin: 100,7 Milliarden US-Dollar• Zweck der Schenkung unbekannt

Erst kürzlich fand die jährliche Entwicklerkonferenz von Google statt. Dabei wurden einige Neuerungen in Sachen künstlicher Intelligenz vorgestellt. Die Aktien der Google-Mutter Alphabet Inc. erlebten daraufhin einen Kurssprung noch oben. Im Zuge stieg auch das Vermögen der beiden Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page, was Brin zum Anlass nutzte, um einige Aktien zu verschenken.

KI in der Suchmaschine

Erst vor wenigen Wochen fand die jährliche Keynote von Google statt. Geleitet wurde sie von Sundar Pichai, dem CEO der US-amerikanischen Holding Alphabet Inc. mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley. Dabei wurden einige Neuerungen in Sachen künstlicher Intelligenz präsentiert. Google rüstet seine Suchmaschine grundlegend um und integriert zahlreiche KI-Funktionen. Beispielsweise gibt es bei der Suche nach Produkten Tipps zu wichtigen Kriterien und passende Tests, um die Entscheidungsfindung zu erleichtern.

Zusätzlich kann auch ein Chatbot, ähnlich wie ChatGPT, die Suche verfeinern, indem beliebige Fragen zu einem bestimmten Thema beantwortet werden können. Die neuen Funktionen können derzeit nur aus den USA über den sogenannten "Search Lab" ausprobiert werden.

Vermögenszuwachs von Brin und Page

Die Ankündigungen in Bezug auf die künstliche Intelligenz hat kurz darauf die Aktien der Dachgesellschaft Alphabet Inc. in die Höhe getrieben. Sergey Brin und Larry Page verzeichneten nach den Angaben von Bloomberg dadurch einen kräftigen Vermögenszuwachs in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar. Laut dem Bloomberg Billionärs Index beträgt das Nettovermögen von Brin 100,7 Milliarden US-Dollar.

Seinen Vermögensanstieg nutzte Brin dazu, kurz darauf Alphabet-Aktien im Wert von 600 Millionen US-Dollar zu verschenken, so Bloomberg. Der Zweck sei unbekannt, auf eine Bitte zur Stellungnahme sei nicht reagiert worden, so die Nachrichtenagentur.

