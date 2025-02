Marktbericht aktuell

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag einen neuen Rekordstand markiert.

Der DAX war bereits mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 21.718,10 Punkten in den Handel gestartet und knüpfte damit an seinen Schlussspurt vom Vortag an. Im Verlauf drehte der Leitindex weiter auf und markierte bei 21.921,02 Zählern einen neuen Rekordstand. Letztlich wies die Kurstafel einen neuen Rekordschlussstand von 21.902,42 Einheiten aus.

Vorerst keine neuen Hiobsbotschaften von der Zollfront

Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump blieben vorerst aus. "Trump gönnt uns eine Verschnaufpause", schrieben die Devisen-Experten der Commerzbank.

Am Montag hatte der Zoll-Schock den DAX noch stark belastet. Die Kurslücke zu Wochenbeginn, die sich angesichts der von den USA angekündigten Zölle gegen Staaten wie Kanada, Mexiko und China aufgetan hatte, ist inzwischen geschlossen.

Die Börse habe das "Trumpsche Playbook" durchschaut, wie Marktanalyst Jens Klatt von XTB sagte. Trump werde mit Europa das gleiche Spiel treiben wie mit Mexiko oder Kanada: Zölle androhen, Umsetzung verzögern oder aussetzen, von Europa bekommen, was man eigentlich wolle, so höhere Rüstungsausgaben oder eine bessere Handelsposition für die USA. Fundamental stützend an den Börsen wirkt eine besser als erwartet verlaufende Berichtssaison.

Wie nachhaltig die Freude darüber ist, dass es von Trump zunächst keine weiteren Zoll-Drohungen gab, wird allerdings auch in Frage gestellt. Die Commerzbank-Experten verwiesen auf das US-Leistungsbilanzdefizit, das noch negativer ausgefallen sei als gedacht. Sie vermuten, dass Trump die Zahlen nicht gerade mit Freude aufgenommen hat, da er eigentlich das Gegenteil erreichen wolle. "Reagiert er auf die Zahlen in den kommenden Tagen mit neuen Androhungen, dürfte die Verschnaufpause nur kurz ausfallen."

Impulse von der Geldpolitik

Positive Impulse kamen auch von der Geldpolitik. Die Bank of England hat am Mittag wie erwartet ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte gesenkt. Am europäischen Geldmarkt ist die jüngste Senkung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Beginn der neuen Mindestreserveperiode am Vortag umgesetzt worden.

Bilanzen bewegen den Markt

Besonders die Berichtssaison stand weiter im Anlegerfokus. Nachbörslich sendeten in den USA QUALCOMM und ARM Holdings teils unterschiedliche Signale. Am deutschen Markt haben am Donnerstag mit Siemens Healthineers und QIAGEN zwei DAX-Konzerne ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Außerdem gab es Zahlen vom Kupferkonzern Aurubis, zu denen es zunächst gemischte Stimmen gab.

METRO bald nicht mehr börsennotiert?

Ein wichtiges Thema war auch, dass mit der METRO-Aktie eine frühere DAX-Ikone von der Börsenbildfläche verschwinden könnte. Großaktionär Kretinsky will den Handelskonzern von der Börse nehmen. Er bietet im Rahmen eines Erwerbsangebots 5,33 Euro für die mittlerweile in den SDAX abgestiegenen Stammaktien.

