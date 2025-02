Asiens Börsen in Grün -- Kretinsky will METRO von der Börse nehmen -- Arm Holdings schlägt Erwartungen -- Aus MicroStrategy wird "Strategy" - Verluste ausgeweitet

Händler führten die vergleichsweise schwachen Unternehmensberichte von AMD und Alphabet als belastenden Faktor an. Dennoch mahnte ein Marktteilnehmer: "Marktteilnehmer sollten die Erholung aber noch nicht abschreiben." Seiner Einschätzung nach seien die Probleme der beiden Unternehmen hausgemacht, während europäische Unternehmensberichte überwiegend positiv überraschten. "Und die Zölle werden auch in China relativ gut weggesteckt", fügte er hinzu.

Der DAX konnte seine anfänglichen Verluste im weiteren Handelsverlauf abschütteln und schloss stattdessen mit einem überschaubaren Zuwachs von 0,37 Prozent bei 21.585,93 Punkten. Der TecDAX konnte daneben nach einem negativen Start sehr deutlich ins Plus drehen und ging 1,08 Prozent stärker bei 3.766,51 Zählern in den Feierabend.

So eröffnete der Dow Jones quasi unverändert und bewegt sich aufwärts. Er verabschiedete sich letztlich 0,71 Prozent stärker bei 44.873,28 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite rettete letztlich ebenso ein kleines Plus, nachdem er zum Start noch verloren hatte. Sein Schlussstand: 19.692,33 Zähler (+0,19 Prozent).

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Donnerstag mit Aufschlägen.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,50 Prozent bei 39.024,31 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 0,78 Prozent auf 3.254,74 Zähler zu.

Der Hang Seng notiert unterdessen 0,45 Prozent höher bei 20.690,49 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Asien orientieren sich an den positiven Vorgaben der Wall Street, wo die Erholung am Dienstag weiter anhielt. Die Sorgen über eine Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China haben etwas nachgelassen, da der Markt auf Verhandlungen setzt. Die von Peking am Dienstag als Reaktion auf die zusätzlichen Zölle von US-Präsident Donald Trump verhängten Abgaben auf einige US-Waren werden als moderat eingestuft.

Etwas Gegenwind kommt von der Bank of Japan, wo sich ein Mitglied für weitere Anhebungen des Leitzinses im Oktober ausgesprochen hat.

