Quartalsbilanz

Honeywell hat seine Bücher geöffnet. So lief das vierte Quartal und das Gesamtjahr.

Im letzten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2024 hat Honeywell einen Gewinn je Aktie von 1,96 US-Dollar erzielt. Das war weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch 2,59 US-Dollar je Anteilsschein in den Büchern gestanden hatten. Die Analystenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf 2,32 US-Dollar beim EPS belaufen, damit unterbot Honeywell die Analystenschätzungen.

Wer­bung Wer­bung

Zeitgleich setzte Honeywell im Berichtsquartal 10,1 Milliarden US-Dollar um nach 9,44 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 9,83 Milliarden US-Dollar.

Im Gesamtjahr stiegen die Erlöse von 36,66 Milliarden US-Dollar auf 38,498 Milliarden US-Dollar, hier hatten Analysten im Vorfeld einen Wert von 38,34 Milliarden US-Dollar erwartet, während sie beim EPS 9,74 US-Dollar je Aktie erwartet hatten. Tatsächlich verdiente Honeywell im Gesamtgeschäftsjahr 9,89 US-Dollar je Aktie nach 9,16 US-Dollar im Vorjahr.

Wer­bung Wer­bung

Honeywell gibt Druck durch Investor Elliott nach und plant Aufspaltung

Honeywell will sich in drei Teile aufspalten. Die Luft- und die Raumfahrtsparte sollen vom Automatisierungsgeschäft als eigenständige Unternehmen abgetrennt werden, wie Honeywell am Donnerstag anlässlich seiner Bilanzvorlage für 2024 mitteilte. Zudem will der Konzern auch die bereits beschlossene Ausgliederung der Sparte für hochentwickelte Werkstoffe weiter vorantreiben. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über die Pläne berichtet.

Wer­bung Wer­bung

Mit der Trennung will Honeywell eigenen Angaben zufolge die Entstehung von drei Branchenführern ermöglichen. Der Umbau werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2026 abgeschlossen, hieß es. Mit den Plänen gibt der Konzern dem Druck durch den aktivistischen Investor Elliott nach, der auf ein schlankeres Portfolio durch eine Aufspaltung gedrängt und die schwache Kursentwicklung bemängelt hatte.

Elliott hatte im November eine Beteiligung im Wert von mehr als 5 Milliarden Dollar bekannt gemacht, der wertmäßig größte Anteil des Investors jemals an einem Unternehmen. Per Mittwochsschluss war Honeywell an der Börse insgesamt knapp 145 Milliarden Dollar wert.

Die Honeywell-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 2,98 Prozent tiefer bei 215,71 US-Dollar.



Redaktion finanzen.net / dpa-AFX