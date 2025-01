Zuversicht für 2025

Die angeschlagene US-Industrie rechnet mit einer Verbesserung ihrer Lage unter dem wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump. Diese Aktien empfiehlt nun ein Goldman Sachs-Analyst.

• Schwächelnde US-Industrie erwartet Besserung

• Unternehmen setzen Hoffnungen auf Trump und Musk

• Goldman Sachs-Analyst hat einige Aktien-Empfehlungen

Die US-Industrie schwächelt nun schon seit rund zwei Jahren. Wie im Dezember 2024 aus Daten des Institute for Supply Management (ISM) hervorging, war der Sektor in 24 der letzten 25 Monate rückläufig. Doch mit Blick auf das neue Jahr 2025 wächst die Zuversicht: "Wir sind heute vorsichtig optimistisch", zitiert "Yahoo Finance" Joe Ritchie. "Mehrere Unternehmen rechnen mit einem besseren Wachstum im Jahr 2025 ... Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Irgendwann im Jahr 2025 wird es einen Wendepunkt geben", so der Goldman Sachs-Analyst weiter.

Trump weckt Hoffnung

Der vorsichtige Optimismus ist unter anderem auf den Wahlsieg von Donald Trump zurückzuführen. In der Wirtschaftspolitik setzt er auf Deregulierung, Infrastrukturinvestitionen und Steuersenkungen, was bei den Unternehmen gut ankommt. Dank der roten Welle in den USA - neben dem Weißen Haus haben sich die Republikaner auch die Mehrheit im Kongress gesichert - dürfte Trump seine Agenda zudem ohne großen Widerstand durchsetzen können.

Positiv sieht man in der Industrie wohl auch den Einfluss von Elon Musk auf die neue US-Administration. Der US-Milliardär, der Trump während dessen Wahlkampfs massiv unterstützt hatte, soll Leiter der so genannten DOGE-Abteilung werden, einer neu geschaffenen Behörde, die es als Department of Government Efficiency zum Ziel hat, in beratender Funktion für mehr Effizienz in US-Behörden zu sorgen und massives Sparpotenzial zu heben. Im Fokus steht dabei der Abbau von Bürokratie.

Zu diesen Aktien rät Goldman Sachs

Seit der US-Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 dominieren so genannte Trump-Trades den Markt, darunter auch Weltraum-Aktien. Mit Blick auf das Jahr 2025 glaubt Goldman Sachs-Analyst Ritchie, dass Unternehmen, die ihren Betrieb gestrafft und ihre Portfolios neu ausgerichtet haben, am besten für Wachstum positioniert sind.

Sein Top-Pick im Sektor ist Parker Hannifin, wobei er die jahrzehntelange Transformationsinitiative des Unternehmens hervorhebt: "Parker-Hannifin ist ein großartiges Unternehmen, das sehr gut geführt wird ... Etwa zwei Drittel des Geschäfts sind mit der Industrie verbunden und etwa ein Drittel mit der Luft- und Raumfahrt und der Verteidigung. Sie waren in der Lage, unglaublich gut abzuschneiden, selbst in einer Zeit, in der die Industriemärkte keinen Rückenwind für sie darstellten", zitiert "Yahoo Finance" den Analysten.

Daneben hebt Joe Ritchie auch für einige bekannte Namen den Daumen. Seiner Meinung nach unternehmen auch die US-Industriekonzerne Honeywell und 3M die richtigen Schritte, um sich stärker zu fokussieren und "die Margen des Geschäfts zu verändern".

Redaktion finanzen.net